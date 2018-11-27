全球最高市值個股易主！微軟市值盤中趕超蘋果

近兩個月來，蘋果股價一跌再跌，到本月末，市值八年多來首次被微軟超越。

彭博數據顯示，美東時間 26 日周一盤中，蘋果股價一度跌超 1%，市值縮水至 8090 億美元；微軟漲約 1.8%，市值達 8130 億美元，盤中一度漲 2.7%。這是 2010 年年中以來微軟市值首次超越蘋果，成為美股最高市值的科技股，同時也是全球最高市值個股。

華爾街見聞注意到，這是在美國科技股經歷大跌後微軟實現的逆襲。蘋果股價已較記錄高位跌去 25% 以上，而微軟較自身高位跌去 9% 左右。自今年 10 月初市值達到 1.1 兆美元的巔峰後，截至上周五，蘋果的市值蒸發了將近 3000 億美元。

Evercore ISI 的技術分析師 Rich Ross 在本周一的報告中悲觀預計，蘋果的股價還會再跌約 18%，即可能跌至 140 美元。在全球最高市值個股處於「利刃下跌」模式的時候，這不是牛市。

而截至上周五，蘋果與微軟尚有 47 億美元以上的差距，本周一，蘋果本有可能保持這一差距，其盤初曾漲超 1.5%，但在傳出美國最高法院傾向於支持消費者對蘋果的反壟斷案訴訟的消息後，蘋果股價盤中轉跌。

本周一美國最高法院的法官共同聽取了蘋果試圖終結一起反壟斷訴訟的申辯。蘋果辯稱，自己只是充當應用開發者和消費者之間的渠道。

據美聯社報導，聽取申辯結束後，對於這宗 iPhone 用戶提起的訴訟，在九位法官之中，僅有 John Roberts 法官一人看上去準備支持蘋果在立場。而如果蘋果敗訴，可能迫使蘋果降低對入駐 App Store 軟體開發商收取的 30% 分成。法官可能根據反壟斷法判決，蘋果對消費者的賠償是目前的三倍。

蘋果盤中轉跌後，三大美股指漲幅略有收窄，早盤曾漲超 370 點的道指午盤漲幅不足 250 點。早盤曾漲近 1.5% 的標普漲幅收窄到 1% 左右。早盤曾漲超 1.8% 的納指午盤漲幅在 1.5% 以內。

負面消息不斷 中國市場疲軟擔憂加劇

最近華爾街見聞不止一次提到蘋果的負面消息。

上周一華爾街日報消息稱，蘋果在最近幾周削減了 9 月發布的所有三款 iPhone 手機的生產訂單，由於高估了 iPhone XR 銷量，提前準備零部件導致部分庫存積壓。iPhone XR 的需求預測尤其有問題，預期下調幅度接近三分之一。南華早報也稱，由於對 iPhone XR 的需求不旺，蘋果對兩家中國零部件供應商的訂單削減了 30%。

上周二高盛就在一周內第二次下調了蘋果目標價，降幅達到約 13%，降至 182 美元。高盛重申中國市場對 iPhone 的需求的意外疲軟，認為今年夏末中國需求疲軟和美元走強是蘋果意料之外的負面因素，是難以預料的。

高盛報告還提到了上述華爾街日報報導，稱現在看來，除了中國等新興市場的蘋果產品需求疲軟，iPhone XR 在價位和特色之間的平衡可能還沒有被美國以外地區用戶很好地了解。

上周四，華爾街日報消息又提到，蘋果將向日本行動網路營運商提供補貼以提振 iPhone XR 的銷量，日本營運商最快將在本周下調 iPhone XR 的價格。

在高盛第二次下調蘋果目標價以前，其他投行也在調降蘋果的目標價和預期。

Guggenheim 將蘋果的評級從「買入」下調至「中性」，指在銷量放緩跡象下，蘋果依賴平均售價上漲不足以推動業績增長。過去十年，iPhone 平均售價漲了 220 美元，漲幅 40%，但僅在 2018 財年 ASP 就幾乎實現了上述漲幅的一半，目前可能需要一段時間來消化。預計 2019 年 iPhone 手機銷量將下降 5%，但與 2018 年不同，他們不認為 ASP 上漲足以抵消銷量下降的影響。

瑞銀也將蘋果目標價從 240 美元下調至 225 美元。David Tepper 的 Appaloosa 甚至付諸行動，自第三季末以來，已經出售了蘋果的持倉。

不過，也有人仍堅信蘋果有空間上漲。「股神」巴菲特執掌的伯克希爾 · 哈撒韋就在第第三季增持蘋果。摩根士丹利也在 11 月重申對蘋果的增持評級。