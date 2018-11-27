通用汽車計劃裁員15% 關閉7個工廠

周一，美國最大的汽車製造商，通用汽車表示，作為公司轉型計劃的一部分，將於明年年底前裁掉 15% 的受薪員工，並在全球範圍內關閉 7 個生產基地。

通用汽車在一份聲明中寫道，裁員包括減少 25% 的高管人數，以簡化決策過程。該公司預計裁員帶來的稅前相關開支將達 30 至 38 億美元。

此次裁員旨在到 2020 年底，為公司節省 60 億美元，其中 45 億美元來自成本控制，15 億美元來自較低的資本支出。

該公司表示，將尋求具有「不同技術」的員工，並將其投資重點轉向電動和自動駕駛汽車。據彭博社報導，通用汽車正在削減傳統汽車業務相關人員，並增加僱傭具有設計電動汽車技術的人員，以及可增加其自動駕駛汽車部門 GM Cruise 軟實力的員工。去年，Cruise 的員工增加了近 1000 人。

通用汽車董事長兼 CEO Barra 稱，

「我們今天採取的行動將繼續推動我們的轉型，變得高度敏捷、有彈性、有盈利能力，同時讓我們能靈活地投資未來。我們認識到需要領先於不斷變化的市場條件和客戶需求，來找到公司定位，以獲得長期的成功。」

周一早盤，消息宣布之前，通用汽車被暫停股票交易。交易恢復之後，通用汽車股價一路攀升，漲幅一度達 7.6%，創該公司 10 月 31 日以來最大單日漲幅。截止目前，通用股價上漲 5.73 %，暫報 38 美元。

（圖片來自金融部落格 ZeroHedge）

聲明顯示，在 2019 年底之前，可能面臨關閉的通用汽車生產基地包括位於美國俄亥俄州、密西根州和馬里蘭州以及位於加拿大安大略省奧沙瓦的五個工廠，以及北美以外的兩個工廠。此外，通用在此之前曾宣布，將關閉位於韓國群山的裝配廠。

隨著這些工廠的關閉，通用將放棄生產該公司一些銷售不佳的轎車型號。通用汽車在俄亥俄州洛茲敦工廠生產雪佛蘭科魯茲，在底特律 - 哈姆特拉米克工廠組裝雪佛蘭 Volt 和 Impala、別克君越和凱迪拉克 CT6。奧沙瓦工廠生產 Impala 和凱迪拉克 XT5 轎車。

上個月末，通用汽車首席執行官瑪麗 · 巴拉向其北美受薪員工提出了買斷工齡的建議，通用汽車當時表示如果接受建議的人數不夠，將會考慮非自願裁員。

據 CNBC 報導，根據監管文件，截止 12 月 31 日，通用汽車僱傭 18 萬人，其中 77000 人為受薪員工。根據全美汽車工人聯合會（UAW），其中 51000 名員工由工會代表。

加拿大總理特魯多對通用可能關閉其位於奧沙瓦的生產基地表示 「深感失望」。加拿大創新、科學與經濟發展部長 Navdeep Bains 也譴責通用汽車的裁員計劃，稱其「完全是摧毀性的」。UAW 則表示，它將盡一切努力抵制通用汽車的計劃。

據《華爾街日報》，通用汽車在北美的白領員工數量大約為 54000 人，預計此次裁員主要針對其臃腫的產品開發部門。

通用 CEO Mary Barra 表示，此次裁員是為了應對國內和國際市場汽車銷售的下滑以及川普政府挑起的貿易爭端。該公司表示，美國實施的新鋼鋁關稅導致今年通用汽車成本上漲約 10 億美元。

據路透社報導，白宮經濟顧問 Kudlow 將和 Mary Barra 會面，討論通用汽車的裁員計劃。