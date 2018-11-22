搶救銷售量 傳蘋果將調降日本iPhone XR價格

新款 iPhone 需求低於預期，據傳蘋果 (AAPL-US) 將藉由補貼日本行動網路營運商的方式，提振 iPhone XR 銷售量，猶如變相打折促銷。

華爾街日報報導稱，與 iPhone 8 等較受歡迎的機種相比，iPhone XR 不僅新功能有限，售價也較高，難獲消費者青睞。

報導引述不具名知情人士說法，稱最快從下週開始，日本行動網路營運商，就會調降 iPhone XR 售價，但消息來源並未透露降價幅度。

日本是蘋果的主要市場之一，iPhone 在日本手機市場中，占比逾 46%，具主流地位。

iPhone XR 在日本的售價，約 750 美元，但因行動網路營運商，會將手機結合上網流量計費方案包套銷售，因此各家價格不一。

對於上述報導內容，蘋果並未回應。

在 iPhone 需求疲弱的情況下，近期蘋果股價重挫，已有多家投行，下調蘋果目標價。

高盛分析師 Rod Hall 於報告中指出，iPhone XR 無論就售價或功能而言，皆不受消費者青睞，導致其市場需求疲軟。

高盛重申對蘋果股票的「中性」評級，並將其目標價，從 209 美元，下調至 182 美元。

瑞銀將蘋果 12 個月目標價，從 240 美元，下修至 225 美元，並將 iPhone 季度銷售量，由 7500 萬支，下調至 7350 萬支。

古根漢證券 (Guggenheim Securities) 分析師 Robert Cihra 將蘋果股票評級，從「買入」下調至「中性」。

Cihra 建議，由於 iPhone 需求疲軟的風險日益增加，中國、印度等市場需求，也出現下滑跡象，「蘋果可能得考慮降低售價」。