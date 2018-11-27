鋼鐵人承認：特斯拉曾「血流如注」 差點破產

特斯拉 CEO 馬斯克周日晚間接受新媒體 Axios 採訪時承認，今年夏天，特斯拉在試圖達到 Model 3 產量目標時，曾「像瘋了一樣失血」，「面臨嚴重的死亡威脅」，就在達到產量目標前幾周，公司還差點破產。

他說，「由於 Model 產量坡道，特斯拉幾度面臨死亡威脅。基本上，公司瘋狂地花錢，血流如注，如果我們未能在短時間內解決這些問題，我們可能就死了。而解決這些困難非常艱難。」

11 月初馬斯克接受矽谷科技媒體 Recode 採訪也提到，由於 Model 3 電動車的產量問題，2018 年對他的汽車公司特斯拉來說，非常痛苦難熬，外人無法想象他們經歷了什麼。

馬斯克還說，「這一年（的經歷）讓我感到老了五年，是我職業生涯中最難熬的一年，特別痛苦。」 馬斯克表示，「直到 9 月左右，我們一直面對着，『我們必須解決這個問題，不然我們就會死』 （這樣的狀況）。現在我們不再感到和死亡面對面了。」

這不由得讓人想到，早在今年 4 月 1 日愚人節時，馬斯克曾在推特上發文開玩笑稱，特斯拉「完全破產了」。

特斯拉今年 6 月產量終於達標，10 月實現了 2016 年以來的首次盈利。而在這之前，該公司面臨着高達 10 億美元的債務。馬斯克也一直否認該公司面臨財務問題，並承諾在年底前實現盈利。

特斯拉發布的 2018 年第第三季財報顯示，第第三季特斯拉共向客戶交付了 56065 輛 Model3，平均每周的交付量約為 4600 輛，仍不到馬斯克之前對外宣稱的目標 5000 輛。

而感恩節前馬斯克發給員工的內部郵件顯示，馬斯克現在的目標已經不止 5000 台了，他希望年底前，每周能做到一周 7000 台。在郵件中，馬斯克稱 11 月 27-28 日他會親自駐紮在 Model 3 生產線，從最小的元件到裝配完成的車，全部都盯着，來確保每條生產線每小時產出 50 個單位，即每天裝配完成 1000 台 Model 3。 對於馬斯克的雞血，一名特斯拉工人匿名表示，這個目標簡直「天方夜譚」，並補刀稱特斯拉工廠的人員流動率非常高。

此外，在 Axios 的採訪中，馬斯克還表示，有 70% 的可能他能在有生之年乘自己的 SpaceX 火箭登上火星。馬斯克提到 SpaceX 最近取得了很多驚人的突破，他甚至可以想象最快 7 年後就能送乘客到火星，而費用為幾十萬美元。

周一，特斯拉股價上漲 6.19%，至 346 美元。