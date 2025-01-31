「債」太美？美債複委託創新高 專家建議全球、多元配置這種債 安心抱債過年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-31 12:40

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去年國人複委託購入美股、美債及 ETF 創新高，就債券市場而言，投資如何安心抱債過年？有別於長天期債或單一市場的高風險，專家建議投資人以全球配置、多元布局非投資等級債券，除兼顧收益與成長，更有避險功能。

依據台灣證券商業同業公會的統計數據，以複委託方式在 2024 年總計淨買入美股 467 億元台幣、美國掛牌 ETF 共 420 億元台幣，美國債券則買超 168 億元台幣，均創下新高。

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資金持續流入美國，投資美股美債的高收益，引民眾紛紛以複委託方式投資美股或連結美債的 ETF，點燃方興未艾的美債熱，但債券真的比較「美」嗎？

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，美國長天期公債殖利率受實質利率牽動，反觀非投資等級債市因為對利率敏感度較低，加上殖利率較具吸引力，更適合目前的投資環境，投資人不妨從全球配置、多元布局的角度參與，以避免重押單一市場或債種，「抱債過年」較不容易提心吊膽。

其實，「抱債過年」也需要精挑細選，如果是選擇美國長天期債券，上下波動的幅度可能相對高於中短天期的券種。江常維指出，從近期數據來看，美國經濟相當具韌性，反映整體商業活動仍相對熱絡。在經濟表現優於預期之下，投資人縮減對於聯準會後續降息幅度預測，造就聯準會降息 1%、10 年期公債殖利率卻彈升 1% 的情況 *。

對此，江常維表示，依據殖利率曲線布局存續期間，是配置公債的關鍵。因為公債殖利率預估值受實質利率與通膨預估值牽動，在財政赤字、通膨降幅預期不大等因素下，長債殖利率可能難以大幅下滑；不過，在聯準會降息後，中短期利率隨基準利率下滑幅度較大，殖利率曲線已開始陡峭。江常維認為，短天期公債有望隨著降息利率再收斂，後續表現可期。

自 2022 年以來債市呈現相對較高的波動，預期今年在眾多不確定影響之下，波動將會延續。不過，非投資等級債券對利率的敏感度較低，近年在抗跌性與波動度均相對出色。統計過去 1-3 年非投資等級債券、投資等級公司債、美國長天期公債的波動度，以及 2024 年期間最大跌幅與全年報酬表現，非投資等級債券的表現都是三者中最佳 (見圖)。雖然非投資等級債券利差已相當收斂，但目前殖利率仍處相對歷史高點，不妨鎖定時機進場。

就基本面而言，較高利率環境雖然不利於非投資等級債券基本面，但在進入這一波升息循環之前，美國非投資等級公司財務體質仍處於近年較佳水準，擁有相對較佳的抵抗力避免違約率大幅走高。再者，觀察去年非投資等級債券的升、降評規模，升評動能較降評強勁，因此有機會吸引資金買進與創造價格上漲機會。投資人可透過主動經理人操作，選擇 BB 與 B 等級債券，有助於降低違約風險，進一步提升後續報酬潛力。