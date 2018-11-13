iPhone需求下滑 蘋果還能靠「B計畫」撐下去 倒楣的是供應商

根據《彭博社》報導，雖然 iPhone 需求下滑，但蘋果仍可藉由高單價策略，以及 App Store、Apple Music 和 iCloud 等服務業務維持營收，猶如一套救急的「B 計畫」；相較之下，供應商則毫無退路。

為 iPhone 提供臉部識別技術元件的 Lumentum Holdings 下調財測，稱原因在於，「某大客戶」要求縮減已下訂單的出貨量。

雖然 Lumentum Holdings 並未明說「某大客戶」是哪家廠商，但外界推估，極可能是蘋果；消息一出，Lumentum、蘋果股價，雙雙大跌，其他蘋果供應商也難逃衝擊，股價重挫。

彭博行業研究 (BI) 分析師 Woo Jin Ho 表示，比起蘋果，供應商更倚賴銷售量，這也使其他供應鏈，面臨更多風險。

Loup Ventures 分析師 Gene Munster 指出，蘋果的投資模式，正由產品銷售，轉向可預期性更高的服務業務，「蘋果已非傳統硬體事業」。

今年，蘋果已採取可延長 iPhone 使用年限的措施，消費者換機升級的意願，也隨之降低，對供應商而言，顯然是個壞消息。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 於報告中寫道，更耐用的產品，有助提升客戶滿意度，讓蘋果得以採取高價策略。

Sacconaghi 估計，iPhone 換機周期將因此延長 6 個月，至 3.2 年；銷售量則會以每年減少 6% 的幅度，連續下滑 3 年。

在 iPhone 變得更耐用的情況下，客戶訂購新服務的可能性，便隨之攀升，也為蘋果帶來獲利機會；但這些商機，供應商皆無緣參與。