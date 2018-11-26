影響聯準會升息步伐的3大因素

近期在美股暴跌、企業債價格受挫與商品價格下跌之下，市場參與者認為，聯準會明年可能會放緩升息步伐，而本週關注焦點，將為聯準會主席鮑爾的談話與川習會。同一時間，聯準會縮減資產負債表使流動性降低，也對全球市場造成影響。

美國聯準會 (Fed) 於 9 月公布的利率點陣圖顯示明年將升息 3 碼，然而在近期一系列市場表現不佳的情況下，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場參與者認為 12 月將升息 1 碼的機率下降至 72.3%，且認為明年較具確定性的升息僅有一次，該工具使用聯邦基金期貨判斷升息或降息的機率。

FedWatch 的 12 月預測

聯準會主席鮑爾談話

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週三 (28 日) 出席於紐約的經濟論壇，投資者將關注他是否給予任何關於未來貨幣政策的暗示。

在 10 月初的時候，鮑爾表示對美國強勁的經濟有信心，聯準會將持續升息直到達成中性利率。近期的經濟數據支撐他的觀點，美國第 3 季實際 GDP 增長的年化季率修正值為 3.5%，失業率維持低點 3.7%，10 月新增非農就業人數回升至 25 萬個。

然而，這些皆為已發生事件，放眼未來，有些跡象顯示聯準會委員的態度已較為不強硬。此外，對利率最為敏感的房產市場出現放緩情況，此為是否持續升息的考量之一。

川習會

美中貿易戰正處持續升溫情況，美國不排除在明年 1 月 1 日開始，對價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵 25% 關稅，目前稅率為 10%。投資者擔憂全球前兩大經濟體將進行經濟冷戰，此舉可能導致人民幣跌破 7 的關卡，並對脆弱的全球市場造成影響

G20 會議將在 30 日於阿根廷登場，美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，許多人希望，雙方的會面可為美中貿易戰帶來某種協議。對於會面，川普表示他已進行萬全準備，並清楚一切數據。

聯準會縮表政策

美國外交關係協會的成員 Benn Steil 與 Benjamin Della Rocca 在部落格中寫道，聯準會似乎低估縮減資產負債表所帶來的影響，根據他們的計算，截至今年 10 月，縮表政策導致 10 年期美債殖利率上揚 17 個基點，以歷史關係來看，這等同於聯邦基金利率上揚 0.68%(下圖左方)。

聯準會縮表政策所帶來影響

若聯準會持續每個月 500 億美元的縮表進度，在 2019 年年底前，所造成的貨幣緊縮程度，將等同於升息 220 個基點 (上圖右方)，他們認為，聯準會的貨幣政策將再明年初造成經濟成長萎縮。

他們指出，聯準會縮表所帶來的影響，可能在美國國內不太顯著，但對於外國來說較為有感，特別是歐洲的銀行。Macro Intelligence 2 Partners 指出，市場過於關注利率，而忘記量化緊縮 (QT) 的破壞性。