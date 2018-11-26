全球央行熄火之際 各國政府接過寬鬆的槍

金融危機過後，當經濟一旦開始復甦，有些國家會轉向緊縮的財政政策，也就導致了 2010 年至 2016 年間財政政策每年對 GDP 增長構成 0.4 個百分點的拖累。

如今聯準會等全球央行都在尋求退出寬鬆，如果財政刺激接力，就將為經濟提供支撐。

以 Bruce Kasman 為首的摩根大通經濟學家們也在近日發給客戶的一份報告中寫道，全球財政政策正在發生顯著轉變。

他們認為，更加寬鬆的財政刺激將推動明年全球 GDP 額外增長 0.3 個百分點，為這個十年中最大貢獻力度。

值得注意的是，經濟合作與發展組織 (OECD) 也在上周發布的最新展望中警告稱，如果全球經濟再度遭遇急劇下滑，各國政府需要的是隨時準備降低稅收、增加支出。

其實早在 10 月末，一直致力於削減開支的英國政府就已直接宣布「即將結束緊縮時代」。英國財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）在公布 2018 秋季預算案時，承諾英國政府將在未來五年裡增加開支及減稅，提高個人所得稅門檻和最低工資標準並增加國防和道路基建開支。

另外義大利也正因預算案和歐盟鬧得不可開交。而隨著德國總理默克爾的任期進入倒計時，這位被稱作歐盟財政紀律把關人的離開或意味著歐洲財政緊縮時代的結束。

此外，在美國，川普政府的減稅政策、聯邦支出增加以及人口老齡化等趨勢都讓財政赤字快速膨脹。

而華爾街會員專享文章《深陷債務泥潭的當今，全球卻再度掀起「寬財政」浪潮》中提到，在這種財政寬鬆的情況下，政府加大了發債融資的力度，也就導致全球債務的雪球越滾越大：

從美國聯邦政府的資產負債表可以看到，美公債務總額較衰退前的水平增加了一倍多。美國總體公共債務水平預計將在 2022 年升至 GDP 的 82%，大幅高於 2007 年的 35%。

歐洲的情況也差不多，公共債務總額已經達到 GDP 的 86%。除了義大利外，葡萄牙、比利時和希臘的債務在 GDP 中的占比也都超過了 100%。

不過 OECE 強調，雖然一些國家的公共債務很高，但鑒於央行的資源枯竭，財政政策仍或是當前唯一的緩衝手段。

牛津經濟學院經濟學家 Adrian Cooper 也表示，寬鬆政策可能會在 2019 年再次促進美國 GDP 的增長，並「繼續提振就業增長和消費者信心」。