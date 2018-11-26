「大篷車移民」已經近在咫尺 川普威脅徹底關閉美墨邊境

美國總統川普在社交媒體上發出威脅稱將徹底關閉美墨邊境。此前大批拉美難民湧入墨西哥試圖通過美墨邊境進入美國。

本周一，在其最新的推特中，川普稱：

墨西哥應該把揮舞國旗的移民 (其中許多是冷血罪犯) 轉移回自己的國家。坐飛機、坐公車, 想坐什麼就坐什麼, 但他們不許進入美國。如有需要, 我們將永久關閉邊境。國會, 為邊境牆提供資金!

此前一天，美國軍警向試圖通過墨西哥湧入美國的拉美難民發射數輪催淚瓦斯。

美聯社報導，美國邊境官員周日暫時關閉了蒂華納和聖迭戈之間的聖伊思德羅 (San Ysidro) 入境口岸，以確保公共安全。

蒂華納是墨西哥與美國交界的城市，與美國聖地亞哥僅有一牆之隔。

美國國土安全官員上周表示，有 500 多名罪犯與大篷車隊伍出現在聖地亞哥邊境、墨西哥一側的邊境過境點。預計接下來兩周，將有一萬名大篷車成員抵達墨西哥的蒂華納（Tijuana）。

福斯報導稱，蒂華納的大篷車成員如果希望以合法的方式進入美國，可能需要在蒂華納等六個月才能得到庇護申請結果。

10 月中旬以來，數千名洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多等中美洲國家民眾穿越邊界進入墨西哥南部。他們以步行、搭便車等方式沿着墨西哥西部北上，11 月中旬陸續抵達墨西哥邊境城市蒂華納和墨西卡利。據墨西哥媒體報導，這支大篷車隊伍現有超過 7000 人，後續有多支隊伍跟進。

作為世界上最貧窮的國家之一，在去年有爭議的選舉後，洪都拉斯局勢進一步動盪。根據皮尤調查中心的數據，2017 年離開洪都拉斯的難民高達 60 多萬人。

美方已在美墨邊境部署大約 5800 名軍人，以防非法移民湧入。

針對難民大潮，川普在推特上不斷「開火」，稱危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多領導人「未想辦法阻止移民甚至罪犯通過墨西哥進入美國」 ，並威脅到，若是三國不能阻止非法移民，美國將切斷對這三個國家的經濟援助。

據美聯社，美國政府自 2014 年以來累計向這三個國家提供 26 億美元的援助，2019 財政年欲向洪都拉斯援助 6570 萬美元。

美國總統川普於 11 月 9 日簽署一項公告，暫停為非法越過美墨邊境的外國人提供政治庇護申請，有效期為 90 天，或直到美墨簽署協議處理此事。也就是說，所有申請庇護的外國人必須出現在美國入境口岸，才有資格獲得庇護。

媒體此前報導稱，美墨此前就難民問題達成一致，墨西哥將要求聯合國難民署在其與危地馬拉邊境建立難民所。對於符合難民身份認定的人走法定程序轉向他國，不符合條件的人則將遣返回本國。