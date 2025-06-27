鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-27 12:30

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美股風險偏好狂飆！投資人All in科技股小型股獨憔悴 專家：美股正上演牛市後期FOMO劇本（圖：Shutterstock）

美股風險偏好周四持續升溫，科技巨頭領漲帶動市場氛圍，Meta 領跑「科技七巨頭」，輝達收盤再創歷史新高，推動標普 500 與那斯達克雙雙逼近歷史高點。

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市場風險情緒的高漲從細分指標可見一斑。相較於低波動 ETF 的正收益表現，追蹤高波動性股票的景順標普 500 高貝塔 ETF，正迎來自 2020 年以來最強勁的季度走勢。

高盛追蹤資產負債表疲弱股票的指標，跟標普 500 相比的月度表現，更創今年 1 月以來最佳表現。

儘管受到川普對等關稅最終談判期限將至、經濟放緩跡象漸顯、消費者信心持續疲軟，加上中東局勢陰霾未散等外部風險因素影響，投資人卻似乎選擇「忽視」這些潛在壓力。

Evercore ISI 首席股票及量化策略師 Julian Emanuel 指出，當前市場正呈現結構性牛市後期典型的「FOMO(害怕錯過)」情緒萌芽。

Emanuel 說：「令人意外的是，在兩個多月前市場還瀰漫創紀錄的悲觀情緒，且經濟與政策不確定性走高的背景下，投機情緒升溫的速度如此之快。」

這輪風險資產追漲的主力軍是偏愛動能股的散戶。早在 4 月初美股瀕臨熊市邊緣時，散戶便堅持買入，而法人機構則在關稅引發的市場動盪中選擇拋售。如今，大型科技股重新成為市場「領頭羊」，高盛編制的一籃子大型科技股指數飆升至歷史新高。

科技股的強勢不僅源於市場情緒，更有獲利預期支撐。市場預測，標普今年全年獲利將較去年成長約 8%，其中 IT 類股增幅料將逼近 21%，領跑所有行業。

Truist 諮詢服務公司共同投資長 Keith Lerner 分析指出，當獲利前景不確定性上升時，資金會向長期主題更清晰的領域聚集，這正是 AI 等科技主題持續吸引資金的原因。

然而，市場對大型科技股的過度聚焦，也導致另一個傳統高風險領域，小型類股表現低迷。

今年以來，羅素 2000 小型股指數以及只包含獲利小企業的標普 600 指數，表現雙雙落後於標普 500 指數，根本原因在於結構性差異，標普 500 指數中 ICT 族群權重合計近 43%，而羅素 2000 僅約 13%、標普 600 約 16%。這種權重分配造成小型股在當前「科技主導」的市場環境中難以獲得資金青睞。