〈鉅亨看世界〉新能源車下個霸主全看它

中國「雙積分制」明 (2019) 年起生效，規定各大車廠必須出售一定比例的環保車，之後目標還會逐步升級，政策挹注下將讓中國電動車發展更為加速，也會讓電動車市場規模持續擴大。

雙積分制將上路

所謂的中國雙積分制，分為「油耗積分」與「新能源積分」，如果車廠生產越多汽油車，油耗積分就會隨之減少；生產越多高性能電動車，新能源積分就越多。

屆時，車廠得透過銷售自家的電動車，或從其他電動車廠商購買信用進而才能獲得新能源車的信用。車廠每年正負積分必須抵銷歸零，如果積分沒辦法歸零，就沒辦法賣新車，預料會帶動更多中國電動車買氣。

加州大學戴維斯分校中國能源與交通中心主任 Yunshi Wang 表示，這給了車商更大的壓力，但若施行成功也能作為其他國家參考典範，甚至改變全球汽車產業的遊戲規則。

從這項政策來看，中國的企圖很明顯，就算川普推出巴黎氣候協定，也撤回對替代能源的支持。但太平洋彼端的中國則希望藉此新政帶動電動車產業，再以內需撐起這塊產業，另一方面也可減少石油進口，更進一步降低國內空汙染，達成三贏局面。

鑑於中國市場規模龐大，逼得全球汽車大廠也趕忙相關開發與製造工作。中國官方希望，到 2025 年每年可銷售出 700 萬新能源汽車，佔總汽車銷量的 20%。

日前大眾汽車集團就指出，未來兩年將在中國推出規模最大的新能源車型産品組合，旗下品牌計劃推出超過 30 款新能源車型，其中 50% 的車型將會進行本土化生産。到 2020 年，大眾集團計劃在中國市場交付大約 40 萬輛新能源汽車，到 2025 年交付量將達到約 150 萬輛。

至於 BMW 會在明年將會推出電動版 Mini Cooper，2020 年緊接著有 iX3 登場，到了 2021 年再由 i4 及 iNEXT 接力。

不過普華永道 (PwC) 駐上海的汽車分析師 Sophie Shen 表示：「汽車製造商在技術和商業上都還未為電動汽車生產增加到配額水準做好準備。」未來要達到所宣稱的目標並不容易。

打不過就加入

正因如此，許多車廠一改先前競爭態勢，放下身段選擇合作，例如豐田、本田、三菱與飛雅特克萊斯勒則與中國廣汽集團旗下的廣汽乘用車有限公司處件合資企業，先前媒體就有報導，豐田和廣汽正在合作推出電動汽車，這樣廣汽得以使用豐田嚴格的品質控制，並且豐田得以使用廣汽的低成本技術。

不過，儘管有中國政府的規定與車廠配合，但最重要的還是消費者肯買單才行。問題是，目前電動車售價還是比汽車貴的多，多半還是靠政府的補貼才有辦法推行，例如超過 400 公里續航的電動汽車，則可享有新能源汽車政策補貼。不過，到了 2021 年補貼政策就會退場，屆時技術優勢領先的車廠恐不受影響，但對技術門檻低的車企來說，就是一場災難。

之後若消費者需求持續不足，中國政府也可以祭出其他措施，例如對一線城市如北京，上海和深圳等限制新車牌發行，並限制道路上的汽車數量。在這些城市中，要購買汽車車牌所費不貲，但如果消費者改買電動車直接免費，就能大量鼓勵民眾轉頭新能源車懷抱。

彭博新能源財經預計到了 2022 年，中國將會售出 250 萬輛乘用電動車。但如果其他城市也祭出類似限制，電動汽車的成長可能會更為快速。

這背後更重要的是，如今中國選擇與川普所領導的美國走向一條截然不同的道路。對全球汽車大廠來說，未來中國在汽車的政策主導地位，將遠勝美國。