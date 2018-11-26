調查：感恩節和黑五客流量較去年下降1% 網購相對明顯成長

一家追蹤零售產業的公司上週六 (24 日) 表示，這個購物假日週末美國各地商場和商店的客流量並不像去年那麼強勁，而另一份報告顯示更多消費者選擇網路購物。

ShopperTrak 表示，根據感恩節和黑色星期五追蹤購物者訪問實體店面的初步數據顯示，較去年同期下降 1%。與此同時，黑色星期五的商店客流量下降了 1.7%。

ShopperTrak 諮詢服務高級主管 Brian Field 表示，「我們始終知道網路銷售多年來肯定會侵蝕零售商的客流量。」「但我們注意到，下降趨勢開始趨於平緩。」2017 年，感恩節和黑色星期五的實體店面客流量下降了 1.6%。

儘管實體店面的客流量略有下降，但 Field 表示，黑色星期五仍有望成為今年最繁忙的購物日。他補充說，感恩節和黑色星期五全國各地的購物情形相對平均，儘管寒冷的天氣籠罩著美國東北部的大部分地區，但沒有任何一個區域的客流量出現更強勁的飆升。

和其他分析師一樣，Field 也表示他特別注意到感恩節當天的交通量較大，「感恩節當天客流量相當大，但時間非常集中。」「大約是從店家開門到基本上所有熱門商品售磬為止。然後它就平緩下來了。」

更多消費者選擇網購，然等待送貨或到店取貨 （圖: AFP）

根據 Adobe Analytics 的數據顯示，黑色星期五的網路銷售額達到創紀錄的 62.2 億美元，而感恩節網路銷售總額為 37 億美元，比一年前成長 28%，成為史上電商銷售成長最快的一天。

在電腦或行動 App 上購物的便利性，吸引更多購物者跳過商店在網路上購買。但 Adobe 也認為這個購物假期週末會有更多消費者選擇網路購買商品並在店面取貨。這可能會導致本季後期的客流量增加，當時購物者重回實體店面取得他們在網路上購買的商品，並可能購買更多商品。

據 ShopperTrak 稱，今年額外的「忙碌」購物日包括 12 月的第三個星期六，12 月 15 日，以及 12 月 23 日聖誕節前的星期天。

總體而言，全國零售聯合會 (NRF) 呼籲購物假日銷售額攀升 4.3% 至 4.8% 之間，這將比 5 年平均成長率 3.9% 更好。