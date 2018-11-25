Adobe：黑五線上銷售增至62.2億美元 較去年成長23.6%

美國今年的黑色星期五，愈來愈多的消費者選擇不前往實體店面，直接在線上購買。

根據 Adobe Analytics 發布的最新報告，今年黑五的線上銷售額寫下新高，增至 62.2 億美元，較前一年增長 23.6%。此外，透過手機等行動裝置購買的金額，也首次突破 20 億美元。

Adobe 指出，黑五電子商務銷售金額中，有 33.5% 來自行動設備，去年為 29.1%。

Adobe Digital Insights 主管 Taylor Schreiner 表示，零售商如今更盡力打造良好的行動購物體驗，使得今年黑色星期五與去年相比，使用智慧手機購買的人數增長了近 10%。

今年各類商品中，折扣最大的是玩具，平均折扣約 27.1%、電視 (折扣 15%) 與電腦產品 (折扣 17.8%)。

Adobe 推估，接下來的「網路星期一」也有望創下史上最大的網上購物節日，預估銷售額可達 78 億美元，較去年成長約 18%。

Adobe 指出，線上購買並到店取貨今年依然流行，訂單由週四至週五增加 73%。 Target、 Kohl’s 及 Walmart 今年都重點推廣這種方式，他們相信，人們到店之後，有可能會購買更多商品。