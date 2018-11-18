〈鉅亨看世界〉家族企業是福是禍

瑞士信貸 (Credit Suisse) 的研究機構近期發佈一份報告，為家族控制對公司股價表現的影響結果。數據顯示：一個家族對公司的控制度越強，公司股價表現就越好。



該機構對全球 1015 家公司的數據進行分析，這些公司市值皆在 2.5 億美元以上，而單一家族至少持有公司 20% 的股權。結果顯示，從 2006 年以來，家族企業的表現皆比非家族企業好：

家族企業 (淺綠) 非家族企業 (深綠)2006 年以來的表現

從更仔細的角度來看，家族企業在全球不同地區皆表現優異，而小型家族企業有做得更好的傾向：

大小型家族企業在不同地區的表現

關於家庭持有股權比例與公司表現沒有特別的關聯，只有當單一家族擁有公司最大的投票權時，它才會產生重大影響。但隨著下一代開始掌權，家庭效應會逐漸減弱。由創始人或其子女掌權的公司，往往表現會明顯優於由第三代至第五代管理的公司：

每一代掌權者的表現

下圖為由第一代至第五代掌權時的年度報酬率，灰色則為非家族企業，從報酬率來看，家族企業的效應可維持至第五代，之後家族或專業經理人掌權的報酬率將無明顯不同：

每一代掌權的年度報酬率

瑞士信貸的分析顯示，家族企業更注重業績表現，這代表著家族企業往往有更好的資本回報和股本回報。因此，就現在許多用於評估公司的投資因素，家族企業往往更有機會被視為「優質」公司，評級機構也傾向給予家族企業更高的信用評級：



美國家族企業的信用評級優於非家族企業

另一方面，由於是家族企業，掌權者會更注重傳承與用長遠角度看待事情，因他們欲將事業交給下一代，在這種情況下，這些公司可能會回購更少庫藏股，並投入更多資金於資本支出。



此外，瑞士信貸指出，一些不受歡迎的家族治理特權，亦有助於公司表現，以美國公司來說，比起持有普通投票權的家族企業，家族具有特殊投票權的家族企業表現較優異。

瑞士信貸提出與傳統觀點不一樣的看法，該公司指出，一般人普遍認為，股東有特殊投票權的公司，可能在股價、增長和現金流方面表現會較差，但瑞士信貸的數據顯示，此看法是不正確的。

對於擔憂特殊投票權掌握在僅少數股東身上的投資者，瑞士信貸給予提醒指出，特殊投票權的流動性可能低於普通股，在其他條件相同情況下，擁有特殊投票權的股東可能與公司有更緊密的關聯，並更在乎保護公司資產與永續性。