碩禾股價跌破百元 1.4億元現增案撤回 Q4本業轉盈機會低

太陽能產業市況惡化，碩禾 (3691) 股價跌破百元大關，今年 8 月初為了償還銀行借款擬辦理 1,400 萬股現增案宣布撤回，其累計前三季稅後淨損 1.45 億元，每股虧損約 2.42 元，若以 10 月營收降到 5.16 億元，年減率 38.24% 看來，第四季本業要轉盈機會渺茫。大陸「531」太陽能補助新政一出，國際太陽能電池報價重挫 3 成之多，上下游供應鏈哀鴻遍野，碩禾第三季營收失守 20 億元，為 19.06 億元，季減率 23%、年減 25%，毛利率 7.25%，較前一季大減 4.82 個百分點，本業由盈轉虧，營業損失 3300 萬元，業外費用激增至 3.92 億元，稅後虧損 3.16 億元，每股虧損 5.24 元。



賀利氏在 2015 年中對碩禾提出太陽能導電漿專利侵權之訴，儘管後來雙方和解，不過後進競爭者加入供應行列，以及太陽電池供過於求，太陽導電漿市況結構性改變，碩禾去年稅後淨損 2.09 億元，每股虧損 3.45 元，係為上櫃掛牌首度虧損。



今年上半年碩禾導電漿本業仍稱穩健，營業利益仍是維持盈面，不過第三季難以抵抗產業大環境，本業由盈轉虧，11、12 月營收若無起色，第四季仍是辛苦的一季！