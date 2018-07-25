太陽能產業吹逆風 碩禾除息行情失靈

碩禾 (3691) 於今 (25) 日除息，每股配發 5 元現金股息，除息參考價 151.5 元，大陸公布新一年度太陽能補助「61」新政，不理性拋售潮，讓整體產業景氣更加低迷，碩禾 6 月營收 6.43 億元，月減率達 34.76%，年減 12.41%，營運遭遇逆風，除息首日股價走低，觸及 146 元低點，面臨前波 144.5 元低點保衛戰。碩禾第二季營收 24.89 億元，季增率 11%，年增率 8%，太陽能漿料本業仍是處在谷底，持股百分之百子公司禾迅於 6 月 13 日處分日本 MERCHANT ENERGY 第七太陽能電廠，交易總金額 17.1 億元日圓(折合 4.62 億元新台幣)，處分利益日幣 4.23 億元日圓(折合 1.14 億元新台幣)，此筆交易挹注第二季財報。



碩禾對於太陽能電廠處分態度為了資金更有效地運用，考慮出售報酬率較低的海外太陽能電廠，標的為 IRR 低於 8% 的海外電廠，預估今年電廠潛在處分收益約 10 億元，未來可供處分電廠價值約 20 億元，可能在明年出售，目前興建中的電廠包括菲律賓 50MW、日本 20MW，以及台灣的 50MW。



擺脫一次減損陰霾，碩禾今年第一季順利轉盈，合併營收 22.42 億元，毛利率回到 1 成以上水準，為 12.48%，較前一季增加 4.01 個百分點，本業轉盈，營業利益為 9369 萬元，每股稅後盈餘 1.8 元。