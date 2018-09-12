碩禾旗下小金雞碩鑽營運回穩 9月表現將優於8月

太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 旗下小金雞碩鑽辦理現增發行新股 200 萬股，今 (12) 日宣布款項已全數收足，共募得資金 4800 萬元，增資基準日訂在明 (13) 日，受中國六一新政影響，碩鑽經歷 6 月營運落底後，目前已逐步回穩，9 月表現可望優於 8 月，後續將視市場需求規劃擴產進度。

碩鑽為碩禾持股 43% 轉投資公司，其餘股權為國碩員工與經營團隊所有，目前資本額約 6.8 億元。為因應營運需求，碩鑽辦理現增發行新股，共發行 200 萬股，每股發行價格新台幣 24 元，總額為 4800 萬元，現增款項已全數收足，增資基準日訂為明 (13) 日。

碩鑽去年全年營收 4.08 億元，下半年已開始獲利，但全年仍虧損 1000 萬元，碩鑽原先規劃今年將擴充碩鑽鑽石切割線產能，並預計到 6 月時，產能將大增至 50 萬公里，不過，由於中國取消太陽能產業補貼的六一新政公布後，太陽能市場大幅受影響，使需求減弱，也打亂碩鑽原先的擴產規劃。

碩禾董事長陳繼明指出，目前碩鑽產能為 10 萬公里，產線包括 60 微米與 65 微米切割線，60 微米切線運作已上軌道，未來客戶採用 60 微米的訂單可望增加，經歷 6 月的營運表現落底後，營運已逐步回溫，預計 9 月表現還會優於 8 月。

陳繼明表示，今年中國太陽能產業能見度不高，後續將視市場需求情況，來規劃產線擴增，在中國政府力推平價上網下，太陽能建置成本可望降低，預期明年需求量可望回溫。