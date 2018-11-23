台灣監理沙盒第一案誕生 首創手機身分認證就可申請貸款

開發金 (2883-TW) 董事長張家祝、中華電信 (2412-TW) 董事長鄭優今 (23) 日攜手宣布，國內首創「手機身分認證辦貸款」，也是國內第一個金融監理沙盒實驗計畫，手機門號身分認證就可以簡化線上申貸流程，是國內首件運用金融科技創新實驗計畫打造的信貸商品，將於 12 月 5 日上線，實驗期間只限 4000 件，預期非受雇的 SOHO 族、微型創業族群將最受惠。開發金旗下凱基證券、中國人壽，也將陸續跟進。

張家祝表示，此計畫是國內第一個金融監理沙盒實驗計畫，首創運用電信行動身分認證，改造金融服務的申辦與簽核流程，不僅提供消費者便捷的數位金融體驗，也幫助從未與銀行往來的年輕族群或微型企業主，能獲得信用加分，進而取得更合理的金融服務價格。

鄭優也表示，這些年因為手機普及，全台手機用戶超過 2800 萬人，可能不只「人手一機」，因此如何運用手機提供創新服務，在各行各業的討論都非常熱絡，與凱基銀行攜手合作，發表的商品首創運用電信行動身分認證，可加速用戶申請貸款的流程。

開發金創新科技金融處資深副總周郭傑表示，此商品首創運用電信行動身分認證，只要是中華電信行動門號用戶，而且不是凱基銀行客戶，透過手機操作只要 3 分鐘即可線上完成信貸申請。

舉例來說，當客戶在手機上輸入資料，行動身分認證平台會同時驗證個人資料及 SIM 卡，比對該位客戶以雙證件於中華電信臨櫃申辦門號時所提供的資料，以確保為客戶本人。

此外，在驗證過程中，凱基銀行與中華電信的系統介接將採取「雙向驗證」，與客戶手機之間的訊息傳遞也都採用 SSL 安全連線機制，符合訊息隱密性原則。

周郭傑表示，手機身分認證申請貸款將於 12 月 5 日上線，最高申貸金額 50 萬元，不需要保證人也不需要對保，全部透過手機就可以完成，實驗期間只限 4000 件，也因為是監理沙盒實驗案，只要產生 4 件有問題案例，整個實驗就會喊卡宣告失敗，但是公司對此實驗很有信心。