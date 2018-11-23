盤前財經大事搶先讀2018年11月23日

今日操盤前瞻

經濟部發布 10 月工業生產統計

法說會：喬福、中電

除權息：益安

〈鴻海傳精簡研發〉深夜發出六點聲明 強調並未縮減研發 將持續增加經費投資

鴻海 (2317-TW) 集團 22 日深夜，針對外界關注集團費用檢視，提出 6 點聲明，強調費用分配調整是每年經營規劃的一部分，主要是針對經營績效未達標的事業單位，或是獲利不如預期的對外投資，並未縮減研發集新產品開發支出，未來將持續增加研發經費，推動新科技、新品的研發。閱讀全文...

〈分析〉富士康砍成本蘋果非唯一戰犯 全產業才是大問題？

《彭博社》稍早報導，富士康將在明年大砍成本人民幣 200 億，彭博專欄作家 Tim Culpan 指出，富士康大幅減少支出，並不完全為 iPhone 需求不振的原因，而是整個科技產業的問題。閱讀全文...

〈分析〉油價崩盤了之後 下一個換美元？

國際油價突然暴跌至去年以來的低點，可能會使美國經濟增長受損，並導致強勢美元出現裂縫。美元升值為造成油價走跌的原因之一，然而在油價崩盤的情況下，美國經濟恐受到損害，進而拉低美元。閱讀全文...

〈青安貸款再延長〉政院拍板! 青安貸款延長至 2020 年底 新增一段式機動利率

財政部昨 (22) 日晚間宣布，政策性貸款「青安優惠貸款」確定延長至 2020 年底，並新增一段式機動利率，明 (2019) 年元旦起生效，且僅限於新承做案件，只要中央銀行不升息，申貸者就可享有 1.68% 的貸款利率，且一率到底。閱讀全文...

假買賣真贈與規避贈與稅 兄弟互賣房產給對方子女 遭國稅局補稅千萬

二等親以內的親屬之間的財產買賣，應提出已支付價款證明，否則恐將被認定是贈與遭國稅局要求補稅。高雄國稅局日前查獲轄有兩名兄弟欲將財產過戶給子女，但為規避贈與稅，竟將彼此名下的房產以出售名義，售予對方子女，但因實際上並未收錢，形同贈與，因而遭國稅補徵 1000 多萬的贈與稅。閱讀全文...