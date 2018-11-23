網龍Q3手遊新作帶動單季轉盈 今年可望中止連虧5年

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下遊戲研發商中華網龍 (3083-TW) 推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》9 月上線，帶動網龍第 3 季成功單季轉盈，網龍總經理呂學森表示，有信心營運將會漸入佳境，「可拭目以待」。法人指出，網龍前 10 月已成功損平，全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。

呂學森表示，網龍是遊戲廠中最早轉型手遊的，大方向雖正確，但細節並未著墨得很好，加上市場不斷變化，網龍面臨連續 5 年虧損。不過，去年市場風向改變，他指出，從經典端遊 IP 轉手遊的《天堂 M》表現來看，玩家對手遊的深度內容、舊 IP 重推反應熱烈，若能讓端遊時代的老玩家滿意，遊戲表現就會很可觀。

其實，網龍在去年就已推出端遊轉手遊《飄流幻境》，但內容移植不夠完善等因素，使表現不盡理想，有了這次的經驗，《吞食天地 M》內容 100% 還原，也加入手遊方便操作的慣用玩法，剛上線人數便大幅優於預期，帶動 9 月營收翻倍成長達 8791.5 萬元，10 月更一舉突破億元大關、達 1.01 億元，創 5 年來單月營收新高。

據悉，《吞食天地 M》9 月貢獻網龍營收約 5700 萬元、10 月挹注約 7300 萬元，以手遊表現來看，上線第 3 個月營收可能會逐漸下滑，但呂學森表示，將會努力讓營收下滑趨勢減緩，預期 11 月有機會維持 5000 至 6000 萬元營收規模。

網龍《吞食天地 M》的行銷費用已於第 3 季認列，且端遊轉手遊的行銷費用花費相對較少。法人指出，網龍今年上半年的 1982 萬元虧損額，可望靠 9 月單月獲利來彌補，而 10 月的獲利表現，也有機會與 7、8 月虧損額相抵銷，前 10 月已成功損平，全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。

呂學森強調，未來《吞食天地 M》將會持續添加端遊時代沒有的活動與功能，必定長期維護遊戲、更新內容，相信若能用心經營端遊轉手遊的產品，玩家就會買單，有信心未來營運將會漸入佳境。

除該款手遊外，網龍將於 12 月 19 日推出日系自研手遊《銀之鑰》；明年 3 月推出《戀愛盒子Ｍ》，該款手遊也將推出英文版，以跨出華人市場；明年第 3 季推出《黃易 M》，將用新技術重新打造 3D 效果，為明年網龍最重要的大作。天子傳奇與中華英雄等經典端遊也將陸續手遊化。

此外，針對中國停止審批版號，呂學森認為，版號要開放至少得等到明年 3 月後，而網龍中國營收占比低，影響不大，但明年《吞食天地 M》營運步入穩定階段，可開始授權營運，若明年中國開放版號，對網龍反而有利，目前也有與陸廠洽談授權中。