加拿大總理：若美國關稅生效 將對美國300億加元商品開徵25%關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-04 11:10

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加拿大總理辦公室周一（3 日）發表聲明，稱如果美國關稅生效，加拿大將從周二開始對價值 300 億加元的美國進口產品徵收 25% 關稅。

加拿大外交部長喬利當天稍早時表示，已經準備好一系列可以立即反擊的報復性措施。喬利說，之前加拿大已經宣布準備好對總值 1,550 億加元的美國商品徵收報復性關稅。首批報復性關稅涉及價值 300 億加元的美國產品。

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加拿大總理杜魯道表示，報復性關稅將於當地時間 3 月 4 日 00：01 生效。美國撤回關稅前，加拿大的關稅持續生效。

美國總統川普周一表示，對等關稅將於 4 月 2 日開始征收，美國對墨西哥和加拿大商品徵收 25% 的關稅，將於周二生效。川普稱，對墨西哥和加拿大的關稅，沒有達成共識的空間。

川普在 2 月 1 日簽署行政令，對墨西哥、加拿大兩國產品加徵 25% 的關稅，其中對加拿大能源產品的加稅幅度為 10%。

2 月 3 日，川普宣布對兩國加徵關稅的措施暫緩 30 天實施，並繼續談判。

2 月 27 日，川普表示，對墨西哥和加拿大的關稅措施仍將於 3 月 4 日實施。