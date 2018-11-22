〈分析〉富士康砍成本蘋果非唯一戰犯 全產業才是大問題？

《彭博社》報導，富士康為 iPhone 最大的組裝廠商，該公司的內部工作備忘錄顯示，將在明年大砍成本人民幣 200 億。彭博專欄作家 Tim Culpan 指出，富士康大幅減少支出，並不完全為 iPhone 需求不振的原因，而是整個科技產業的問題。

富士康為蘋果 iPhone 最大的組裝商，蘋果業務佔其公司營收約一半，然而蘋果並非富士康唯一的客戶，包含 Sony、Dell、小米、惠普、任天堂和思科皆是富士康的客戶。

因此，新款 iPhone 銷售不佳，並非富士康減少成本支出的唯一原因，市場分析，投資人需注意，市場對於整個科技產業或科技產品的需求是否在下滑中。

根據備忘錄，富士康的 iPhone 組裝部門，明年將須減少支出人民幣 60 億元，佔整體成本減少的 30%，這代表著，其他 70% 的成本支出是來自非 iPhone 組裝的部門。

Culpan 曾在 8 月時提出警告，他認為全球科技產業正在醞釀一場風暴，然而，從那時起，標普全球科技類股指數僅下跌了 15%，該指數甚至在過去 3 個月中，出現三波漲勢，投資者似乎拒絕承認科技類股可能面臨不利情況，但該指數正在一路走跌中。

標普 1200 訊息科技指數

Culpan 上週與蘋果其中一間供應商進行談話，該供應商指出，市場情緒已開始出現轉變。許多市場參與者仍相信美中將達成貿易協議，市場不會面臨更巨大的挑戰。



然而，當全球最大的科技產品製造商富士康準備大砍成本支出時，投資者最好傾聽此警告。

富士康明年計畫減少 29 億美元的成本支出

截至 9 月 30 日的一年，鴻海精密工業營收為 1740 億美元，但該公司利潤率卻不到 10%，僅為 104 億美元，營業費用為 69 億美元，其中富士康集團大部分的營收皆來自鴻海精密 (2317-TW)。