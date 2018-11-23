〈鴻海傳精簡研發〉深夜發出六點聲明 強調並未縮減研發 將持續增加經費投資

鴻海 (2317-TW) 集團 22 日深夜，針對外界關注集團費用檢視，提出 6 點聲明，強調費用分配調整是每年經營規劃的一部分，主要是針對經營績效未達標的事業單位，或是獲利不如預期的對外投資，並未縮減研發集新產品開發支出，未來將持續增加研發經費，推動新科技、新品的研發。

鴻海針對近期部分媒體不實報導集團費用檢視新聞進行澄清，除重申對美中貿易戰的正向看法，鴻海也指出，集團近年來一直積極推動內部轉型升級，本次費用和資源分配調整，是每年經營規畫的一部分。

鴻海強調，此次集團費用檢視更積極以及全面性，範圍包括泛鴻海科技集團體系總共數百家關係企業，不僅局限鴻海精密工業股份有限公司、及少數主要子公司本身。

鴻海認為，今年費用縮減，主要是針對經營績效未達標的事業單位以及獲利表現不如預期的對外投資，並涉及如行政 / 事務 / 物流等周邊費用，但不包括集團研發及新產品開發支出。

鴻海表示，正運用過去 40 餘年累計的核心製造技術基礎，積極往工業互聯網應用發展，這項長期的升級推展工作，借助大數據、AI 和自動化發展成果，目前在集團內部推行已初顯成效。

最後，鴻海也重申，未來將依據全球化佈局版圖及區域特點，繼續吸引及培育年青新世代科技人才，增加研發經費，推動最新世代的科技研發和新產品開發。

鴻海 21 日已發出聲明，強調集團的經營策略是定期對集團全球各地的運營狀況進行檢視，以確保能夠更符合集團運營、客戶需求以及關鍵技術研發等領域，並契合集團業務發展需求。