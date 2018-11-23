台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月23日

媒體報導，富士康將在明年大砍成本人民幣 200 億。但分析師指出，富士康大幅減少支出，並不完全為 iPhone 需求不振的原因，而是整個科技產業的問題。新款 iPhone 銷售不佳，並非富士康減少成本支出的唯一原因，市場分析，投資人需注意，市場對於整個科技產業或科技產品的需求是否在下滑中。

財政部宣布，政策性貸款「青安優惠貸款」確定延長至 2020 年底，並新增一段式機動利率，明 (2019) 年元旦起生效，且僅限於新承做案件，只要中央銀行不升息，申貸者就可享有 1.68% 的貸款利率，且一率到底。

新款 iPhone 需求低於預期，據傳蘋果 (AAPL-US) 將藉由補貼日本行動網路營運商的方式，提振 iPhone XR 銷售量。最快從下週開始，日本行動網路營運商，就會調降 iPhone XR 售價，但消息來源並未透露降價幅度。

經濟日報

蘋果救銷量 iXR 降價

壽險今年匯損恐 2000 億

鴻海集團深夜提出 6 點聲明 強調不砍研發支出

工商時報

網商、網銀大利多 手機身分證制度 將上路

習川會前 習近平先訪西班牙

日本消費稅將調高 安倍擬８對策衝買氣

聯合報

短率升速太快 配息型商品魅力不再

銀行安養信託 攻銀髮商機

防洗錢趨嚴 OBU 新開戶數腰斬

蘋果日報

裁員瘋狗浪襲全球 鴻海 IKEA 無一倖免 楊應超：投資保守 x3

郭董話要聽 彭博：電子業麻煩大了

中國時報

貿易戰震台股 投資人不樂觀

企業永續獎 中信金獲 6 殊榮

台泥聚焦環保 轉動循環綠經濟

自由時報

鴻海大砍 900 億成本敲警鐘 彭博：全球科技業陷困境

青安貸款確定再延 2 年 新增「一率到底 1.68％」方案

中地產龍頭入股美電動車廠 遭美列 301 調查