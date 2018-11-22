〈青安貸款再延長〉政院拍板!青安貸款延長至2020年底 新增一段式機動利率

財政部今 (22) 日晚間宣布，政策性貸款「青安優惠貸款」確定延長至 2020 年底，並新增一段式機動利率，明 (2019) 年元旦起生效，且僅限於新承做案件，只要中央銀行不升息，申貸者就可享有 1.68% 的貸款利率，且一率到底。

目前「青安優惠貸款」計息方式分為「混合式固定利率」與「機動式利率」兩種，其中機動式前兩年利率為 1.44%，第三年起利率 1.74%，財政部參酌房市現況後，決定在兩段式機動式利率新增「一段式利率」，以中華郵政 2 年期定儲機動利率 1.095% 加 0.585% 機動計息，提供利率 1.68% 的一段式利率。

財政部在 2010 年 12 月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，以較惠的優惠利率，協助名下沒有自宅的民眾購屋，減輕民眾財務負擔，原本預計在今 (2018) 年底落日，但財政部最後仍決議延長，行政院今晚拍板通過。

青安貸款是由台灣銀行等 8 家公股行庫以自有資金辦理，每年新承作量高達上千億元，根據財政部統計，截至 10 月底已協助 269,617 戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額共 1 兆 809 億元。

以利率來說，青安貸款機動利率首年利率最低 1.44%，優於中央銀行公布 5 大銀行 9 月新承做購屋貸款利率 1.62%，若按照貸款年限最長 30 年推算，實質利率為 1.7%，仍優於 6 月全體銀行新承作房貸平均利率 1.796%。

