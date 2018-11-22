〈青安貸款再延長〉青安貸款怎麼挑才省息？ 財部：短期選兩段式較划算

標榜可協助民眾以優惠利率購屋成家的「青安優惠貸款」確定再延兩年，但細看青安貸款利率分為，「混合式固定利率」與「機動利率」，其中機動利率從明 (2019) 年起又新增一段式機動利率，到底該怎麼挑比較划算呢？

細看青安貸款利率計算方式，混合式固定利率第一年 1.62%、第二年 1.72%，第三年以後則為 1.74%；機動利率中的兩段式利率，前兩年 1.44%、第三年起利率 1.74%，明年起將新增的一段式機動利率，提供 1.68% 一率到底。

財政部官員說，如果規劃在短期內還款者，建議可選「二段式機動利率」，前 2 年利率 1.44%，低於市場平均水準；如果打算長期分期方式還款，以 30 年期估算，平均利率約為 1.7%，那麼選擇一段式機動利率 1.68%，就相對划算。

以貸款 800 萬元計算，如果打算分 20 年到 30 年期償還，則新推出的一段式利率 1.68%，會比兩段式利率減少約 3 萬元的利息支出；但如果打算在 10 年期內償清，則「前高後低」的兩段式利率就比較划算，可省下 1.9 萬的利息。

但住商不動產企研室經理徐佳馨認為，青安優惠貸款提供的三種利率方案其實差異不大，想要減輕負擔，趕快清償本金是比較務實的做法。

徐佳馨表示，「機動式利率」會隨著中央銀行利率政策調整，一旦央行升息，利率也會跟著上調，何況目前市場上不乏比青安貸款利率還低的方案，青安貸款不見得是最划算的，民眾申辦前可多詢問比較。



