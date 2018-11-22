特斯拉產能告急？徵求員工感恩節加班

週三 (21 日) 特斯拉的內部員工郵件揭露，超級工廠 (Gigafactory) 將在感恩節期間持續運作，徵求員工自願性加班，以實現每週 7000 輛 Model 3 的目標，

特斯拉 (TSLA-US) 週三股價下跌 2.68%，以每股 338.19 美元作收，連續第 3 個交易日走跌。

特斯拉 (TSLA-US) 週三股價下跌 2.68%。(圖：investing.com)

特斯拉內部電子郵件揭露，感恩節期間，特斯拉超級工廠的關鍵任務將持續運作，意味著一些員工必須加班工作。

該郵件內容中提到：「對於感恩節，我們將參與 Model 3 電動車生產，要求員工自願性加班協助。管理人員將跟進以完成加班員工名單。」

針對加班員工，特斯拉除了表示將支付當天的工作時間薪資外，還提供 8.0 小時的有薪假期工資。該郵件內容中提到：「我們非常感謝員工的協助，並嘗試為自願加班者提供假日獎金和獎勵。」

特斯拉自 2010 年成為一家上市公司以來，今年第三季才首度實現盈利。7 月初執行長馬斯克 (Elon Musk) 向員工和媒體宣布，特斯拉每週生產 5000 輛 Model 3 電動車已達標。

Model 3 電動車為特斯拉首款平價電動車。(圖：AFP)

儘管暫時走出生產地獄，但馬斯克仍在提高產能賭注，部分原因是平價的 Model 3 電動車須薄利多銷才能提高獲益。

特斯拉為滿足產量超時瘋狂加班已形成常態，超級工廠宛若血汗工廠，先前為滿足每週生產 5000 輛 Model 3 目標，特斯拉進入瘋狂趕工階段，員工每日工作 12 小時抱怨連連。

甚至連有「鋼鐵人」稱呼的執行長馬斯克 (Elon Musk) 都曾對媒體泣訴，自己一周工作 120 小時，只能睡在工廠地板上。