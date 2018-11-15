特斯拉鹹魚翻身 現在變成前景最好的科技股了？

遭受三個多月的煎熬之後，特斯拉股票終於「鹹魚翻身」了。

一個月前，如果你要說買特斯拉股票，可能會被人嘲笑，畢竟當時這隻處於低位的股票還是華爾街被做空最嚴重的票之一。但時至今日，你會驚訝地發現人們在狂買這隻科技股。

從日 K 來看，特斯拉終於突破了所有關鍵均線，昨日收盤報 344 美元，較 10 月 8 日的 250 美元漲了大約 38%，同期標普 500 指數跌 6%。整個 10 月份，在大盤暴跌標普 500 重挫 7% 之際，特斯拉逆勢大漲 27%。

反觀最近兩年的爆款科技股 FANG 股票（Facebook、Amazon、Netflix、Alphabet），它們現在仍低於各自的關鍵長期指標線。蘋果公司（Apple）更慘，已連續 5 日收跌，當前位於 200 日均線下方。

其他科技大藍籌也還沒從這波美股下跌中恢復，英特爾（Intel）、英偉達（Nvidia）、Adobe 要麼還在調整，要麼還在緩氣過程中。

特斯拉大病痊癒的關鍵是其首席執行官馬斯克（Elon Musk）終於以辭任董事長、繳納巨額罰款的形式與美國證券交易委員會達成和解，了結了後者對他和特斯拉就此前的私有化計劃涉嫌證券欺詐的指控。

隨後，有關特斯拉的好消息接踵而至。

在備受關注的汽車產量方面，公司在第第三季給購車者交付的車輛比 2016 年全年還要多。在營運方面，特斯拉給投資者交出了靚麗財報，稅前經營利潤為 2.71 億美元，這是兩年來首次實現盈利，也是公司歷史上第三次。

本周二晚間美國媒體稱，亞馬遜將再度與特斯拉合作，在其全球更多履約中心部署特斯拉的 Powerpacks 儲能系統。雙方在 8 月底曾有過合作，在英國的一個履約中心安裝 Powerpacks 儲能系統。

麥格理集團分析師 Maynard Um 上周表示，下一步，預計特斯拉會被納入標普 500 指數。目前來看，他們只差滿足一個標準了，那就是持續的盈利能力。

一旦加入標普 500 指數，將為特斯拉帶來大量的新資金，包括養老金、互助基金和交易所交易基金（ETFs）。

麥格理對特斯拉股票給予「買入」評級，目標價 430 美元，為華爾街最高水平。分析師對特斯拉給出的目標價中值為 321 美元。

不過，看空特斯拉股價的仍大有人在，最具代表性的當屬知名大空頭查諾斯（Jim Chanos）。就在本月初，他還在署名「第歐根尼」（Diogenes）的推特賬號上公開質疑特斯拉能否兌現交付承諾。