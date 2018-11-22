媒體披露劉強東案更多細節：曾試圖安排助理尋求達成和解

針對劉強東性侵案，美國當地檢察官正在權衡能夠幫助案件突破雙方各執一詞僵局的證據。另外，在性侵案發生後，劉強東曾尋求與受害者達成和解。

美國亨內平縣檢察官辦公室正在考慮的問題包括：雙方就當晚到底發生了什麼的存在分歧的解釋，警方最初認為沒有犯罪發生，原告女子為何一開始對指控劉強東感到猶豫。

劉強東律師吉爾 · 布利斯波利斯 (Jill Brisbois) 在一份郵件回覆中稱，一旦更多證據被披露出來，劉強東的清白就會顯而易見。「我們對於你們根據匿名人士發布帶有未經證實資訊的文章感到失望，匿名人士顯然有不可告人的目的。出於對司法程序的尊重，劉強東無法為自己辯護，」她寫道。

22 歲原告女子的律師威爾 · 弗羅林 (Wil Florin) 拒絕讓其委託人置評。

弗羅林回復稱，本案「很簡單」：劉強東使用暴力實施了未經雙方同意的性關係，原告一開始對提出指控感到猶豫是可以理解的。「沒人能充分體會到一名強姦案受害者最初的情緒波瀾，」弗羅林稱，「出現不情願、恐懼以及困惑的情緒很正常。」

當被問及他的委託人是否計劃發起民事訴訟時，弗羅林稱：「我們將在適當時間公布對劉強東和其他人的法律意向。」

一些法律專家稱，受害者最初的猶豫可能會令檢察官放棄起訴，原因是擔心陪審團的看法。「很遺憾，起訴決定與受害者的最初反應有很大關係，」紐約前性犯罪檢察官羅傑 · 卡納夫 (Roger Canaff) 稱。

其他專家稱，檢察官應該仍可以提出指控，例如在專家證人的幫助下。「檢察官仍可以讓陪審員相信，受害者最初的猶豫是因為害怕報復、逃避和感到羞恥等原因，」經常代理性侵案的賓夕法尼亞州律師本傑明 · 安德列奧 (Benjamin Andreozzi) 表示。

檢察官的決定很可能會影響京東集團，後者的股價自劉強東被捕消息發布後已下跌逾三分之一。劉強東保持了對京東的絕對控制權。京東去年的凈營收為 557 億美元，合作夥伴包括谷歌公司、騰訊控股公司以及零售巨頭沃爾瑪。

曾尋求和解

今年 45 歲的劉強東在今年 8 月底赴明尼蘇達大學，參加一個針對中國高管的工商管理博士課程。校方材料顯示，參加這一課程的還有騰訊億萬富翁 CEO 馬化騰、卓越集團董事局主席李華。

原告在一段口供錄音中對警方稱，在性侵案發生後，劉強東的私人助理曾找到李華，要求他與該女子達成和解。

李華尚未置評。明尼蘇達大學代表以學生隱私法為由拒絕討論案件。

根據原告的錄音口供，在性侵案發生後的第二天，劉強東的另外一名助理薇薇安 · 楊 (Vivian Yang) 聯繫到了原告。

原告對薇薇安 · 楊表示，她希望談談「昨天發生的事情」。原告稱，她希望得到法律的保護，正在考慮尋找一名律師。該女學生隨後表示，她原本認為劉強東會向她道歉。

薇薇安 · 楊提議，讓原告在當晚與李華會面。「你可以說你的，但我們說我們的，」薇薇安 · 楊當時對原告稱：「先讓李老闆和你談，這個人我們雙方都信任，他可以先和你溝通一下。」

目前還不確定李華是如何得知這一安排的，也不清楚他是否同意成為調節者或者了解和解計劃。

原告稱，她拒絕了這一提議，表示只想和劉強東談。她表示，自己希望有一名朋友在場的情況下和劉強東談談。

微信消息顯示，薇薇安 · 楊最終同意在周五晚上 10:30 分讓劉強東在明尼蘇達大學卡爾森管理學院與原告會面。但是在劉強東抵達時，原告已經報警。警方在當天晚上 11 點逮捕了劉強東。

劉強東在次日 4 點左右被釋放，並在數小時後乘坐私人飛機返回中國。