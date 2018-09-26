劉強東美國律師認為檢察官不會起訴 美團破發 市場在擔憂什麼？

熱點新聞

• 騰訊音樂業績曝光：活躍用戶達 7 億 今年凈利年增率或增 95% 至 37 億元

自 9 月上旬騰訊音樂在美提交招股書以來，官方並未披露詳細資訊。而一份流轉於券商之間的文件首度披露了騰訊音樂的業績，預計 2018 年將創造 180 億元營收，而凈利潤將達到 37 億元。

• BAT 三巨頭在網信辦主管媒體發表署名文章談責任

近日，中央網信辦主管媒體《網路傳播》雜誌分別發表馬雲、李彥宏、馬化騰的署名文章，馬雲認為不爭「首富」爭「首負」，李彥宏稱「不忘初心，不負夢想」，馬化騰則談論了「主體責任」。

• 滴滴：安全整治工作仍在持續推進中

周三，滴滴表示，持續面向全量司機進行安全審核，要求無犯罪記錄、通過三證驗真，持續優化一鍵報警功能，成立警方調證專項工作對接組等。

• 劉強東美國律師認為檢察官不會起訴 京東盤前微漲

9 月 25 日晚，劉強東的刑辯律師 Jill Brisbois 在接受澎湃新聞記者電話採訪時表示，劉強東涉嫌強姦一案中的指控與證據是有出入的，「一旦調查結束，證據將會披露給公眾，證明他是無罪的。」

京東股價盤前漲 0.69%，報 24.71 美元。

投研觀點

• 美團上市四日即破發 市場在擔憂什麼？

美團點評周三盤中跌破發行價，一度較上市首日的高點跌去近 7%。美團市值曾一度超越京東。

僅僅上市第 4 個交易日就破發，事出必有因。華爾街見聞提到，在美團 IPO 之前，估值就飽受市場爭議；就最核心的外賣業務而言，阿里收購餓了麼勢必加劇行業競爭；收購餓了麼也被認為是一筆並不劃算的買賣。這三大擔憂讓二級市場投資者對美團望而卻步。

• 傑富瑞：亞馬遜股價有望在 2020 年達到 3000 美元

電商巨頭亞馬遜的股價自 2017 年以來表現非常亮眼，在過去的一年其股價就已經翻番，在月初盤中最高時還曾達到 2050 美元，市值也突破了 1 兆美元，成為繼蘋果之後的全球第二家市值超過 1 兆美元的科技公司。

傑富瑞（Jefferies）的分析師布蘭特 · 泰爾（Brent Thill）預計，亞馬遜股價在兩年的時間裡達到 3000 美元，是因為其預計亞馬遜的各項業務會繼續增長。其在一份報告中就表示，在 Prime 會員服務和一流的實現能力的推動下，亞馬遜核心的零售業務將加速增長。

在其他業務方面，亞馬遜雲服務已經占據了很大的市場市佔率，已經成為公共雲服務市場的實際標準，廣告業務也在繼續高速增長，也會有更高的利潤率。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：