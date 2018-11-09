劉強東未出席烏鎮互聯網大會 京東股價週四大跌近7%

中概股京東 (JD-US) 週四 (8 日) 股價大跌 7%，因京東創辦人兼執行長劉強東週三 (7 日) 未出席烏鎮的世界互聯網大會，引起外界的疑慮。

世界互聯網大會近年以來已經成為 IT 業界大佬每年的重要行程，阿里巴巴、騰訊、百度等龍頭產業的 CEO，極少缺席這項大會。中國國家主席習近平今年更發信祝賀，大會在開幕式上也宣讀內容。

京東是中國第 2 大電子商務網站，僅次於阿里巴巴，在雙 11 即將到來之時，照例推出購物優惠與阿里巴巴對打，但未激勵股表現。

京東股價今年在 1 月到達高點之後，就一路下滑，週四收 22.4 美元，單日跌幅近 7%。今年以來跌幅達到 48%。

京東股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

劉強東在 8 月在美國遭到性侵指控後，已經在多項重大場合缺席。上個月舉行的商界領袖高峰研討會上，劉強東甚至未獲邀請。九月下旬，他也沒有出席在上海舉行的 2018 年世界人工智慧大會。

劉強東 8 月在明尼蘇達州遭女學生指控性侵被捕，隨後無保獲釋，並返回中國。雖然受害人指稱劉強東在未獲同意下強暴，但劉透過律師辯稱，自己沒有任何不當行為。

阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰、小米雷軍、網易丁磊等人，今年都赴烏鎮參加了世界互聯網大會。一名業界人士在社群媒體上調侃，大會為保護美女引導員，因此沒有找劉強東出席。