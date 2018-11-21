拓展AI領域 蘋果傳收購新創公司Silk Labs

據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 已經收購了一家 AI 新創公司 Silk Labs，該公司致力於提供輕量級的 AI 相關硬體設備，如相機和音箱，未來可望拓展智慧家庭領域。

消息人士指出，今年早些時候，蘋果收購了一家擁有大約 12 名員工的小型新創公司 Silk Labs。Silk 主要任務在於「將新一代視覺和音訊科技應用於互聯產品，並提供最先進的圖像和音訊識別」，蘋果對於該公司的收購似乎展現了蘋果持續進軍 AI 領域的野心。

Silk Labs 總部位於加州，由三位曾在 Mozilla 任職的工程師創建，前 Mozilla 技術長 Andreas Gal 和前 Mozilla 平台工程師 Chris Jones 與 Michael Vines 三人合作，於 2015 年成立 Silk Labs。

據報導，Silk 於 2016 年脫穎而出，成為一家專注於構建「融入 AI」操作系統的新創公司，專門設計成為物聯網硬體的平台。

Silk 曾表示，該公司的 AI 技術在家庭安全、零售分析、包裹監控、數位顯示、門禁控制、停車場監控、人員檢測、臉部識別、音訊檢測、物體識別等功能的皆具有多種潛在用途。

該公司此前曾推出了一款名為 Sense 的產品，旨在成為智慧家庭產品的「數位大腦」，以進行溝通，並提高相互操作性，並隨時間來了解使用者的智慧家庭需求。

蘋果公司一項對於隱私策略十分重視，而 Silk Labs 所提供的產品與分析並不會上傳至雲端，隱私上來說更佳，與蘋果的規範更為吻合。雖然兩家公司在過去都曾表示，有興趣建立本地 AI 系統，而非雲端 AI 系統，但蘋果對於 Silk Labs 的計劃目前尚不清楚。