蘋果正處於金融危機以來最糟的月份 但長期趨勢穩固

週一 (19 日) 蘋果重挫故再次跌入熊市，自 10 月 3 日觸及歷史新高後已下跌了逾 20%，市值蒸發超過 2200 億美元，而 11 月的跌幅導致蘋果處於自 2008 年 9 月以來 (金融危機以來) 最糟糕的一個月。

蘋果 (AAPL-US) 週二 (20 日) 盤中下跌逾 4%，暫報 177.86 美元，本季下降近 18%，6 年內表現最差。

蘋果股價趨勢圖。(圖：investing)

奧本海默技術分析負責人 Ari Wald 週一表示：「擴大的市場疲軟肯定會影響該檔股票，蘋果股價低於我們一直強調的 194 美元支撐位。」然而，進一步觀察，蘋果的情況看起來依舊很強勁。

Wald 表示：「我們建議長期客戶以 S&P500 指數為基準堅持下去，看看相對於 S&P500 相比的股價，就會發現到支撐位仍然完好無損。與 2012 年相比，蘋果仍在回調六年來的高點，和 2016 年相比，該股仍處於相對上升趨勢。」

即使在經歷了一個月的損失之後，蘋果在今年的表現仍優於 S&P500 指數，在 2018 年上漲了近 10%，遠大於此基準指數上漲的 0.6%。

Susquehanna 衍生品策略主管 Stacey Gilbert 表示，期權市場定價已反映蘋果股價水平回穩。

Gilbert 提到：「隨著市場在過去幾個月的去風險化，我們也看到了蘋果的轉變，我們從蘋果看到的是，可能會更多地侷限於 195 美元區間當中，而非突破上行區間。」