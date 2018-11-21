又要大手筆收購？亞馬遜被曝競購迪士尼22個體育網路 金額或達200億美元

美國電商巨頭亞馬遜正欲切入媒體行業，大手筆收購體育網路。

11 月 21 日，美國財經媒體 CNBC 援引知情人士消息稱，亞馬遜在競購華特迪士尼公司（Walt Disney，下稱「迪士尼」) 旗下 22 家地區體育網路，包括播放紐約洋基隊比賽的 YES Network，以及其他播放各種職業聯賽、地區比賽的網路。

有消息人士向路透社透露，這筆交易金額可能高達 200 億美元。如果亞馬遜達成收購協議，價格將超過其去年收購全食支付的 137 億美元。

CNBC 還指出，除了亞馬遜，阿波羅全球管理公司，KKR，黑石集團，兩家廣播電視公司辛克萊廣播集團和 Tegna 也參與了這些網路的首輪競標。

雖然福斯首席執行官拉克倫 · 默多克（Lachlan Murdoch）本月初在 Dealbook 會議上證實，他的公司有興趣庫藏股這些網路。不過，有消息人士向 CNBC 透露，福斯沒有提交第一輪競購方案，但有可能加入加入到第二輪中。該媒體獲悉，下周將對投標公司進行盡調，對這些體育網路的第二輪競標將在今年底前完成。

這筆交易是此前迪士尼收購福斯的延續。早在去年 12 月，迪士尼就宣布與 21 福斯公司達成協議，準備以約 524 億美元收購後者重要資產。今年 6 月月，迪士尼又將收購報價提高至 713 億美元，以應對美國有線電視公司康卡斯特（Comcast）提出的 650 億美元競購交易。

最終，美國司法部有條件批准了迪士尼以 713 億美元收購 21 世紀福斯公司的交易，但要求迪士尼出售 21 世紀福斯旗下 22 家地區體育電視網路，以紓緩壟斷指控，否則上述併購交易可能會導致這些地區體育電視網路在當地市場收取更高費用。

迪士尼隨即發表聲明稱，根據與司法部達成的協議，迪士尼在完成併購交易後將有至少 90 天時間出售這些地區體育電視網路資產。

CNBC 認為，亞馬遜的興趣可能會推高福斯的競購價格，幫助迪士尼從必須剝離的資產中獲得最大價值。但由於其節目收入增速下降，亞馬遜並不想長期經營有線電視網路。

BTIG 分析師里奇 · 格林菲爾德 (Rich Greenfield) 則認為，亞馬遜可以買下這些網路，然後隨著時間的推移逐步淘汰它們。「體育也是可以保持觀眾收視率的內容，還可以反過來支持亞馬遜 700 億美元的電視廣告業。亞馬遜隨後還可以提供僅供亞馬遜 Prime 用戶使用的內容，或者提供一個附加的亞馬遜頻道（Amazon Channel）。」Greenfield 分析稱。

從迪士尼方面來看，CNBC 認為，其最好的長期戰略是保留亞馬遜作為競標者，從而在這場交易中爭取更多的錢。

截至 11 月 20 日收盤，迪士尼股價跌超 3%，報 111.87 美元，市值逾 1663 億美元。