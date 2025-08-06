2002年來首見！美國對台貿易逆差超越中國
鉅亨網編譯王貞懿
據《日經中文網》周三 (6 日) 報導，美國商務部公布的貿易數據顯示，6 月美國對中國貿易逆差降至近 21 年來最低，但對越南和台灣的貿易逆差卻創下歷史新高，均超過中國，顯示美國貿易結構正發生巨大變化。
由於川普政府強硬的對中關稅措施，美國與中國大陸的貿易逆差降至約 95 億美元，創下 2004 年 2 月以來最低水準。
相對地，5 月美國對越南貿易逆差約 147 億美元，超過中國同月約 139 億美元的逆差額。6 月美國對台貿易逆差約 126 億美元，也超過中國。在可追溯至 2002 年的貿易統計中，這是美國對台貿易逆差首次超過中國。
牛津經濟研究院資深經濟學家 Matthew Martin 表示，2025 年 1 月美國從中國進口占整體進口近 15%，但 6 月降至 7%。另一方面，6 月以越南為首的亞洲貿易夥伴擴大對美出口額，可能「填補」了來自中國進口的減少。
6 月美國對中國貿易逆差較前月減少 44 億美元，但印尼、馬來西亞、台灣、泰國和越南的貿易逆差總額增加 46 億美元。為規避高關稅，經由稅率較低國家向美國出口產品的洗產地迂迴出口可能正在增加。
而川普政府正在加強警戒，宣布對這種轉運商品的稅率提高到 40%，還將徵收罰款。美國司法部 5 月也表示，將加強打擊美國企業規避關稅的行為。
富國銀行 (WFC-US) 分析師表示：「很難透過貿易數據判斷貿易戰對美國經濟造成的影響。」美國政府關稅因國家、地區和品類不同，實施時期和規模也不同，加上緊急進口及其反作用效應，讓分析變得相當困難。
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