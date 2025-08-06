2002年來首見！美國對台貿易逆差超越中國

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-06 22:45

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據《日經中文網》周三 (6 日) 報導，美國商務部公布的貿易數據顯示，6 月美國對中國貿易逆差降至近 21 年來最低，但對越南和台灣的貿易逆差卻創下歷史新高，均超過中國，顯示美國貿易結構正發生巨大變化。

美國6月對中國貿易逆差創近21年新低，對台灣和越南逆差卻創歷史新高。(圖:Shutterstock)

由於川普政府強硬的對中關稅措施，美國與中國大陸的貿易逆差降至約 95 億美元，創下 2004 年 2 月以來最低水準。

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相對地，5 月美國對越南貿易逆差約 147 億美元，超過中國同月約 139 億美元的逆差額。6 月美國對台貿易逆差約 126 億美元，也超過中國。在可追溯至 2002 年的貿易統計中，這是美國對台貿易逆差首次超過中國。

牛津經濟研究院資深經濟學家 Matthew Martin 表示，2025 年 1 月美國從中國進口占整體進口近 15%，但 6 月降至 7%。另一方面，6 月以越南為首的亞洲貿易夥伴擴大對美出口額，可能「填補」了來自中國進口的減少。

6 月美國對中國貿易逆差較前月減少 44 億美元，但印尼、馬來西亞、台灣、泰國和越南的貿易逆差總額增加 46 億美元。為規避高關稅，經由稅率較低國家向美國出口產品的洗產地迂迴出口可能正在增加。