美財長：樂觀看待美中貿易協議 雛形已定唯技術細節待解

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-31 20:31

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 貝森特在周四（31 日）接受《CNBC》節目專訪時表示，在關鍵關稅期限逼近之際，對美中達成貿易協議深具信心，稱「我們已有協議雛形」，但承認中方仍有技術細節需要解決。

貝森特表示，美中兩國已有貿易協議雛形，但中方仍有技術細節需要解決。(圖:Shutterstock)

貝森特並未透露與中國最終協議的具體內容，但表示雙方在斯德哥爾摩進行為期兩天的談判，他形容過程「艱難」。

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他強調，目前尚未就此議題與川普總統討論。川普先前曾表示，任何與中國的協議都需要他親自簽署。「中國是強硬的談判對手，我們也一樣強硬。」貝森特說。

目前雙方在關稅問題上處於休戰狀態，但必須在 8 月 12 日前達成協議。美國先前對中國進口商品實施 145% 關稅，中國則以 125% 稅率反擊。此後，美國將稅率降至 30%，中國則降至 10%。