美財長：樂觀看待美中貿易協議 雛形已定唯技術細節待解
鉅亨網編譯王貞懿
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 貝森特在周四（31 日）接受《CNBC》節目專訪時表示，在關鍵關稅期限逼近之際，對美中達成貿易協議深具信心，稱「我們已有協議雛形」，但承認中方仍有技術細節需要解決。
貝森特並未透露與中國最終協議的具體內容，但表示雙方在斯德哥爾摩進行為期兩天的談判，他形容過程「艱難」。
他強調，目前尚未就此議題與川普總統討論。川普先前曾表示，任何與中國的協議都需要他親自簽署。「中國是強硬的談判對手，我們也一樣強硬。」貝森特說。
目前雙方在關稅問題上處於休戰狀態，但必須在 8 月 12 日前達成協議。美國先前對中國進口商品實施 145% 關稅，中國則以 125% 稅率反擊。此後，美國將稅率降至 30%，中國則降至 10%。
另外，美國也對中國購買伊朗石油以及向俄羅斯提供可能用於戰場的技術表達關切。
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