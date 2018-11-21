【統一投信】節慶銷售帶旺 美股年末上漲機率高

美國是以內需為主的市場，從 11 月下旬的感恩節至年底聖誕節這段時間，是最重要的消費旺季，而節慶銷售往往能帶旺股市行情，根據彭博資訊統計，美股標普 500 指數近十年 11 月至年底的表現，只有兩個年度下跌，分別是 2008 年金融海嘯與 2015 年美國開始升息，其餘年度皆為上漲。今年美股在強勢族群輪番修正後，節慶消費行情仍可期待，惟美中貿易戰及外部不確定因素，仍會令股市短線劇烈波動，建議以中長線布局角度，聚焦於明年仍有相對較強獲利動能的成長股。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，現階段外部有諸多不確定因素，引發市場恐慌心理，導致股市忽漲忽跌，觀察幾個主要指標，美國聯準會（Fed）官員相繼釋出偏鴿派的談話，美國十年期公債殖利率也持續回落，美國與中國有機會啟動新一輪的貿易協商，但國際原油價格仍未回穩，科技產業庫存仍在調整，投資人持股信心偏弱，預估美股短期仍會在反覆打底中摸索新方向。

資金動能方面，美國聯準會（Fed）副主席克拉里達日前接受 CNBC 採訪時表示，聯邦基金利率已接近中性水位，部分跡象顯示全球經濟降溫，未來貨幣政策走向須特別觀察經濟數據而做出決定。其他多位重量級官員也接連表示，美國經濟雖然樂觀，但明年可能有來自海外的潛在逆風，重申將持續緩步升息，但也強調該行目標是要設法將經濟擴張維持的越久越好。Fed 態度由強硬轉為溫和，使得利率期貨對明年升息幅度的預測值下修，緩和了資金收緊的擔憂。但需留意另一重要觀察指標是油價，若國際原油價格持續破底，可能加深投資人對於全球景氣放緩與熱錢退潮的擔憂，不利股市投資氛圍。

產業方面，袁永騰表示，作為美股多頭指標的科技股，在硬體方面因為消化庫存的需求、智慧手機銷售不如預期，以及比特幣的暴跌，手機、晶片股及半導體等族群輪流下跌，再加上投資人提前反應明年景氣成長趨緩，導致大盤集體修正，後續觀察庫存去化水位，以及節慶消費動能強弱。若從長線布局角度來看，明年擁有相對較高的獲利成長動能族群，主要還是以 AI、雲端、智能創新科技等族群主導，此類成長股若短線股價修正幅度大，不失為投資良機，而透過追蹤指數的 ETF 布局，則能降低單一持股的波動風險。

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