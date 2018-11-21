〈中國經濟投資展望〉人民幣明年恐貶到7.2元 A股瞄準三大產業

兆豐國際投信今 (21) 日舉行中國經濟投資展望記者會，中國嘉實基金機構投資部投資經理李濤表示，受到貿易戰影響，預期人民幣明 (2019) 年將持續朝貶值，甚至不排除會貶到 7.2 元下限，中國經濟可能告別了高增速的時代，但在可見的若干年內依然可望「保 6」，仍看好 A 股，選股可關注資通訊等三大產業。

李濤表示，中國經濟雖然放緩，但是放眼全球經濟體，「保 6」依然是一個非常有活力的增速，而且中國經濟的成長模式也從以前的「規模數量型」向「品質效益型」轉變，反而是一種更為健康的成長，因此看好 A 股、港股未來還會湧現出更多更好的投資機會。

李濤表示，今年以來中國股市受到內外夾擊，指數單邊下跌超過 20%、時間逾 8 個月，但根據過往 20 年的熊市經驗，從未出現這樣的情形。2001-2005 年陸股的熊市就出現了 6 次，但指數尚會出現 10% 以上的反彈，不過反觀今年，指數卻單邊下跌超過 20%，由此可知目前指數已經過份反應利空消息，且當前股價調整大幅領先當前企業獲利水準和未來預期，超跌程度可見一斑，從統計學的角度來說，此時反而是偏差值過大、相對好的買點。

A 股風險程度逐漸下降

李濤表示，在強勢美元的影響之下，新興市場仍偏向震盪，但暴風眼是阿根廷、土耳其等國的債券市場，對中國股市的影響較小。且自滬深港通機制建立並深化以來，A 股與 H 股聯動性日益加強，相關性係數從 2015 年的 0.5 以下逐漸上升至接近 0.8，加強了 A 股的國際化。

在此影響之下，A 股所面臨的風險程度漸小，包括企業增值稅減免、擴大內需、各地馳援緩解股權質押狀況、證監會鼓勵企業全面回購自家股票、中美最高層展開對話等等，都有機會恢復市場信心。

外資為今年股市資金增量來源

雖然中國股市今年表現不如預期，但是外資資金卻是今年股市唯一增量的來源，外資前三季總共流入 2400 億元人民幣，主要的原因還是 MSCI 將 A 股納入成份股的原因。展望未來，MSCI 宣佈就 2019 年提升 A 股納入比例（5% 至 20%）徵求意見，富時羅素宣佈計畫至 2020 年 3 月將 A 股納入因數提升至 25%，李濤表示，若順利實施，預估未來兩年可貢獻約 700 億美金的增量資金。

李濤強調，整體來看，海外資金可望持續穩定為 A 股市場貢獻增量的資金，且外資加速進入 A 股趨勢已成定局。但外資進入節奏與進程的變化，仍會受到中國國內基本面與匯率的深刻影響。

從產業面來看，李濤認為有三大長期觀察留意的族群：

1. 資通訊產業市值不斷提升，看好 5G、雲端計算等子產業

理韜表示，中國的資通訊技術產業市值佔比從 1995 年的 2.4% 提升至如今的 11.3%，此一成長趨勢看來仍將持續下去，也是中國政策大力扶植的產業。其中，子產業包括 5G 相關、雲端計算等，皆有大量的需求及潛在商機，值得期待。

2. 老齡化及人均所得提高，醫藥產業前景看好

李濤表示，隨著中國逐漸邁向高齡化及疾病病譜的改變，腫瘤、糖尿病、高血壓、高血脂、慢性病發病率明顯提高，預估 2003-2013 年總人群的慢病患病率增加了 1 倍，因而刺激醫藥產業的需求大增。而隨著中國人均 GDP 的提升，國家和社會在衛生方面的投入越多，居民人均醫療保健消費支出也越多，醫療逐漸形成另一個不容忽視的重要產業鏈。

3. 消費升級下的投資機會

李濤說，隨著中國經濟總量的增長和人均 GDP 的提升，中國人民的消費層次也在不斷提升，早年對吃飽穿暖消費的追求，現在已經升級為吃得健康、穿得時尚等更高層次的追求。近期在中國經濟可能趨緩的陰影之下，但中國消費實力驚人依然為不爭的事實，中國目前為全球第二大消費體，每年消費額維持 8% 左右增長，估計 2016~2020 年增量達 2.3 兆美元。另一方面，超過 8500 億元人民幣的網購市場，每年維持超過二成以上成長率，加上高達 4.6 億的網購用戶，配合便捷的移動支付，成為支撐消費成長重要動能。