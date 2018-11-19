美經濟成長趨緩 高盛：明年美元恐大跌

高盛今 (19) 日表示，受美國經濟成長趨緩影響，預估 2019 年，美元將大幅下跌。

台北時間週一下午 6 點 10 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，至 96.32。

根據路透社報導，高盛報告指出，他們修正長期看空日圓的觀點，並看好拉美貨幣、瑞典克朗、加幣、澳幣、紐幣，以及以色列謝克爾，可望上漲。

報告稱，全球經濟環境有所改變，且面臨少許中期負面因素，在此情況下，「2019 年美元下跌的可能性，較上漲更高。」

美國期中選舉結果，呈現「分裂國會」態勢；部分投行認為，「分裂國會」的狀況，降低了對經濟成長、財政刺激政策的預期，美元將因此走跌。

摩根士丹利報告稱，選舉結果「對我們看跌美元的論點，提供了支持。」

法國農業信貸 (Credit Agricole) 分析師 Valentin Marinov 也說，民主黨奪回眾議院，削弱了對財政刺激政策的預期，預估美元將因此走軟。

然而，花旗集團 (Citigroup) 外匯策略師 Todd Elmer 則指出，選後拋售美元的情形，未必如預期嚴重。

Elmer 認為，美元走貶只是短暫現象，建議投資人逢低布局。