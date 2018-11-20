北京調查DRAM反壟斷：美光、三星、海力士受波及

晶片商美光 Micron (MU-US) 股價週一 (19 日) 下跌，因一份新聞報導稱中國當局要加大對市佔超過 95% 的 3 大 DRAM 內存晶片生產商的反壟斷調查。

英國金融時報週一報導稱，中國政府已經發現大量證據表明壟斷違反反托拉斯法。中國的反壟斷調查包括韓國的三星電子 (005930-HK)、SK 海力士 (000660-KR)、以及美國的美光。北京官員表示，此次調查取得了「重大進展」。

中國政府一直在大力投資國內晶片製造能力，包括存儲晶片。美國政府指責中國竊取美國技術以實現其目標。

本月早些時候，美國司法部指控中國國有企業福建金華集成電路公司竊取了美光公司的商業機密。中國於 2016 年 2 月成立福建金華，其唯一目的是設計、開發、和製造 DRAM。

動態隨機存取存儲器，或稱 DRAM 晶片，是個人電腦、智慧手機、工作站、和服務器的關鍵組件。

美光股價下跌 6.62% 至 36.83 美元。三星、SK 海力士、和威騰電子 (WDC-US) 昨日也下跌。美光股價自 5 月初以來股價已下跌約 15%。

美光股價趨勢圖 / 圖：谷歌

野村證券 Nomura Instinet 分析師 Romit Shah 週一重申對美光股票的「買入」評級，但將其目標價格從 65 美元降至 50 美元。

Shah 提道，「我們認為由於 DRAM 基本面不強，本季度和 2019 財年的估計過高」，認為很多缺點似乎已經在股票中已定價。

DRAM 價格在 12 月季度下降了 10%。Shah 認為第 1 季度可能下降 15%。

