熊打斷一排尖牙 Netflix出現死亡交叉 接著換Nasdaq

Netflix (NFLX-US) 已經走跌好一陣子，足以產生該公司 3 年來首次「死亡交叉」，也是第三個出現死亡交叉的尖牙股 (FAANG)。

所謂死亡交叉即 50 日 MA 向下摜破 200 日 MA，技術分析師認為，這是該檔股票自短期回調轉為長期走跌的交叉點。

Netflix 週一大跌 5.5% 至 2 月 14 日以來最低收盤價，與 7 月 9 日收創 418.97 美元記錄高點相比，目前跌幅已達 35.4，早已在熊市。

隨著一波波拋售，Netflix 50 日 MA 自上週五的 337.173 美元下降至 335.617 美元，而 200 日 MA 則自 336.167 美元上升至 336.249 美元。

上一回 Netflix 50 日 MA 低於 200 日 MA 是在 2016 年 10 月 7 日，而上一回出現死亡交叉是在 2016 年 2 月 23 日。該股票在死亡交叉出現後 4 個月才觸底，至 2016 年 6 月 27 日。

其他尖牙股中，臉書 (FB-US) 在 9 月 20 日也出現死亡交叉，而谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上週四出現死亡交叉，亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 再過幾週可能就會形成這樣的技術走勢。

然而，科技股加權的 Nasdaq 綜合指數 (尖牙股) 感恩節後一週就有可能形成 2016 年 1 月以來首次死亡交叉，但目前該指數距離熊市還有一段，週一收盤較 8 月 29 日收盤的 8109.69 高點低約 13.3%，不到熊市定義。

Nasdaq 的 50 日 MA 週一自上週五的 7618.871 下降至 7600.957，而 200 日 MA 則自 7515.196 上升至 7515.501。根據本月 MA 的變化率，該指數最有可能再 7 個交易日即 11 月 29 日形成死亡交叉。

S&P 500 指數和道指均距離死亡交叉僅剩數週。

除此之外，臉書、亞馬遜、Netflix 和 Alphabet 週一全數收跌在熊市，Alphabet 甚至週一是 7 年來首次摔進熊市領域，但之後拉回一步，收盤價距離記錄高點的跌幅縮至 19.9%。