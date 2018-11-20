美股盤後 – 尖牙股入熊市 半導體血流成河 道瓊暴跌近400點

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 在上週末在 APEC 峰會期間猛烈抨擊中國，中美關係恐升級為「新冷戰」，加上市場對全球經濟成長、企業獲利的擔憂，拖累尖牙股全面陷入熊市、半導體類股血流成河，週一美股四大指數同步走跌。



週一 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 395.78 點，或 1.56 %，收 25,017.44 點。

S&P 500 指數下跌 45.54 點，或 1.66 %，收 2,690.73 點。

那斯達克指數下跌 219.4 點，或 3.03%，收 7,028.48 點。

費城半導體指數下跌 47.13 點，或 3.86%，收 1173.01 點。

尖牙股全面陷入熊市。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.96%；臉書 (FB-US) 下跌 5.72%， Netflix (NFLX-US) 下跌 5.45 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.09 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.82 %。

週一傳出蘋果最新版 iPhone 砍單的不安報導。(圖：AFP)

此外，半導體類股 Nvidia (NVDA-US) 暴跌 12%；AMD (AMD-US) 暴跌 7.50%；Intel (INTC-US) 下跌 1.70 %。

金融股漲跌互見。摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.76 %、高盛 (GS-US) 下跌 1.93% 和美國銀行 (BAC-US) 持平。

台股 ADR 全面重挫，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.22%；聯電 ADR (UMC-US) 1.14 %；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%，友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.69%。

財報消息方面，受到週一營收增長創 9 個季度最低，京東 ADR (JD-US) 連帶下挫 8.42%。

企業消息方面，日產汽車董事長戈恩與代表董事凱利涉嫌逃稅，遭到東京地檢逮捕，重創日產 (NSANY-US) 在美國場外交易 (Over-the-counter market) 股價驟跌 5.85%。

華爾街分析

週一科技股、半導體類股重挫，拖累那斯達克與費城半導體指數下跌逾 3%。

Independent Advisor Alliance 的投資長 Chris Zaccarelli 在研究報告中表示：「科技股繼續陷入升息、全球經濟增長擔憂和與美中貿易緊張關係的三重威脅十字路口。對中國的貿易戰擔憂對大型科技公司的全球供應鏈構成壓力，而全球增長擔憂令許多人擔心未來獲利將會降低」

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 提到：「亞太經濟合作會議最終無法發表聯合聲明，清楚地表明，中國與世界其他國家對抗，不僅僅是美國而已。這已引發貿易問題的擴大，令市場感到不安。」

駿利亨德森投資基金經理 Marc Pinto 表示：「Novidia 和德州儀器等半導體公司的保守前瞻指引，以及有關蘋果最新版 iPhone 砍單的不安報導，都促使科技股的疲軟。」

Pinto 提到：「我的感覺是市場負面情緒是特定於蘋果，但假日購物季數據，將有助於描繪消費者對科技產品需求的更廣泛訊息。」