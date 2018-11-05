〈美控聯電竊機密〉美中貿易戰準備短兵相接 美光為何突然成為焦點？

據《CNN》報導，美國愛達荷州的生產晶片的美光 (Micron)(MU-US)，與中國支持的福建晉華 (Jinhua) 陷入嚴重的商業機密紛爭，而美國政府選擇跳出來加入戰局。

川普政府上週升級打擊中國商業間諜活動力度，週四 (1 日) 大動作召開記者會，指控晉華、聯電 (2303-TW) 及 3 名台灣人，合謀竊取了美光的商業機密。這代表著美國對中方知識產權盜竊的攻擊，由言論討伐升級到司法層次。

金融科技公司 Susquehanna International Group 半導體分析師 Mehdi Hosseini 表示，這些指控，加上美國之前就將晉華列入出口管制清單，將使美國擁有更多的彈藥，可確保中國的記憶體產業遭到邊緣化。

美光控訴機密遭竊取

美光成立於 1978 年，是美國最大的記憶體晶片製造商，近年來，他們面對全球競爭對手崛起，努力保持領先地位。另一方面，福建晉華野心勃勃，自稱是國內科技領頭羊，將實現中國自製晶片且停止仰賴進口。

美光於 2017 年指控，晉華與聯電早在 2015 年就訂定計畫，讓美光公司台灣子公司的前員工竊取美光公司的商業機密，並將其交付給聯電，再由聯電轉給晉華。美光指控，聯電藉此獲得 7 億美元的研發設備和費用，以及此技術的共同所有權。

未料，美光在中國遭到反訴，中國法庭在 7 月宣判，禁止美光在中國銷售 26 種產品，包括記憶體晶片、記憶卡和硬碟。

在川普政府宣布將晉華列入出口管制清單之後，美光說它強烈支持全球公平貿易和保護知識財產權。在美方起訴晉華與聯電後，也發言表示欣慰。

晉華否認美國司法部的指控。聯電指出，對於任何聯電可能違反法律的指控，聯電都將嚴正以對，並竭力回應該指控。

美政府指望借力使力

雖然此事本質上是司法案件，但在當前貿易戰的格局下，美國政府也在透過此事，希望在貿易談判上取得更多優勢。

接下來，川普及習近平有望在 G20 峰會上會晤，早前的報導指出，川普已要求官員在會議前草擬貿易協議。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 亞洲金融市場研究主管 Michael Every 認為，期中選舉之前，這可能也是一個策略。同時，如果談判恢復，美國也有望取得更有利的位置。

分析師認為，在缺少美國的軟體及技術支援下，晉華可能無法順利營運。

華府國際戰略研究中心中國經濟專家 Scott Kennedy 認為，川普此時針對晉華的行動，是為了增加對中國談判的籌碼，美國將不再遵循標準的劇本，因為這對中國有利。

Gavekal Research 技術分析師 Dan Wang 則認為，美方對晉華的行動，不同於對中興的禁令，這不僅僅是單獨的侵權考量，更是廣泛政策行動的一部分。