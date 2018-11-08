美光宣布：新10奈米DRAM已量產 攻移動設備市場

智慧型手機和平板電腦這樣的移動設備，現在通常都會配備足夠的記憶體 (RAM) 來與電腦桌機匹敵，但容量 (多少 GB) 並不是衡量性能的唯一標準。

移動數據速率隨著 5G 連接而急遽上升，網路可能啟用的應用程式應對設備的內存子系統提出越來越高的要求，而如今的映像子系統和 AI 工作負載也更需要高性能的內存層次結構。

為了滿足上述這些需求，晶片商美光 Micron (MU-US) 正推出首款用於移動設備的單片 (monolithic) 12-Gb (1.5 GB) LPDDR 4X 晶片。

美光 Micron 表示，12-Gb LPDDR4X 封裝將採用 10-nm 奈米級的工藝生產，以提高效率和降低功耗。該公司表示，與上一代產品相比，該存儲產品的功耗降低了 10%，而數據速率可達 4266 Mb/s。這些晶片的密度也可以允許手機容納更高的儲存容量。

美光表示，這款新內存已上市量產。美光移動事業群總經理 Raj Talluri 表示，「最新一代 LPDDR4 可在一個極度細薄的智慧型手機上，給予用戶一個豐富的使用經驗，提升效能，延長電池續航」。

美光股價週三收盤上漲 2.84% 來到 40.93 美元。