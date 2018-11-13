Cramer：美中已是戰爭狀態 別對川習會抱有期待

美國總統川普有望與中國國家主席習近平，於 11 月底在 G20 峰會期間會面，商談如何應對當前的貿易緊張局勢。不過已有名嘴認為，投資人不應該對此抱著太大希望。

《CNBC》投資節目主持人 Jim Cramer 表示，當前美中的問題不僅僅是貿易，兩國其實已經進入戰爭，而且不會很快結束。

Cramer 的判斷來自於白宮鷹派顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 的言論。過去長期批評中國的納瓦羅表示，華盛頓與北京之間如果要達成任何協議，以結束目前來來回回的關稅戰，那麼需要依循「川普的條件」，而不是「華爾街的條件」。

Cramer 表示，這種說法讓他想起了在美蘇冷戰期間，雷根對蘇聯演說所使用的語調。

納瓦羅也對美中達成協議抱懷疑態度，他認為，中方在開放市場准入、侵犯智慧財產權、強制技術移及不公平的補貼等事，都沒有足夠的改善。

據外媒報導，在「川習會」前，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與中國國務院總理劉鶴上週通話，美方希望在談判前先有中國具體的提議，但中方並不願意，雙方並沒有任何實質突破。

美中貿易戰局勢目前也沒有和緩跡象。9 月白宮實施了最新一輪的關稅，對總額 2000 億美元的中國商品加課 10% 關稅。作為回應，中國對 600 億美元的美國商品徵收關稅。若無進展，美方關稅稅率將自明年起增加為 25%。

此外，川普也威脅若談判無進展，還要追加 2670 億美元中國產品的額外關稅。