彭斯對華言辭犀利 亞太地區冷戰之風漸起

自 20 世紀 90 年代初蘇聯解體以來，東南亞一直試圖避免陷入大國之間的鬥爭中，然而川普政府正使得這一立場變得越來越難以維持。

美國副總統彭斯在 APAC 峰會期間尖銳抨擊中國，尤其以呼籲各國避免向中國貸款最為引人側目。他表示，美國並不急於結束貿易戰，並且「在中國改變方式之前不會改變方向」，這一對出口依賴嚴重的地區前景堪憂。

「彭斯的言論非常令人擔憂，因為這意味著亞太地區正走向地緣政治的零和遊戲，」總部位於雪梨的 Lowy Institute 研究所專門研究太平洋地區的研究員 Jonathan Pryke 說，「中美之間趨同的希望正變得越來越渺茫。」

新加坡和巴布亞新幾內亞的會議幾乎沒有提出任何中美首腦有望在 G20 峰會上達成的協議，亞太經合組織峰會在一片混亂中結束 ，與會領導人未能就聯合聲明達成一致，這也反映了中美貿易摩擦造成的緊張局勢。

到目前為止，美國已經對 2500 億美元從中國進口的商品加徵關稅，作為報復，中國也對 1100 億美元美國商品加徵關稅，並實質上中斷了大豆等關鍵美國農產品的進口。

亞太地區較小的經濟體長期以來通過與快速成長的中國進行貿易來獲益，同時又依靠美國的武力來限制中國在爭議領土上的權威。然而，在美國提高關稅可能會改變陳舊的供應鏈情況下，貿易戰提高了各國必須選邊站的可能。

本月早些時候，前美國財長鮑爾森警告稱，如果中美無法解決雙方的戰略分歧，兩國升起的「經濟鐵幕」將撕裂整個世界。這可能導致雙方否認對方的技術、資本和投資，數十年來全球化所帶來的收益將被推翻。

新加坡警告

新加坡總理李顯龍上周回應了這些擔憂，稱中美之間的緊張關係正在上升，東南亞可能有一天必須「選擇非此即彼。」

目前來看，這一天仍然遙遙無期。巴布亞新幾內亞，一個比美國 50 個州中任何一個都要小的國家，主辦了此次亞太經合組織峰會，並與中美兩國共同領導的這一組織簽署了超過 10 億美元的協議。

「中、小國家會不會倒向任何一邊，」澳洲外交和貿易部高級顧問 Richard Maude 月初在雪梨稱，「他們不想在華盛頓和北京這個二元選項中做出一個巨大的單一選擇，他們想要的是找到二者之間的生存空間，並尋求他們自己的利益。」