祖克伯強化管理 臉書主管紛紛求去 與營運長緊張亦升高

近幾個月，臉書執行長祖克伯採取了更為積極的管理模式，員工士氣因而低落，幾位高階主管也因而走人。

據報導，祖克伯因不滿劍橋分析公司醜聞衝擊，對營運長桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 頗不諒解，這讓她懷疑自己的工作是否亦將不保。

華爾街日報週日報導，由於來自使用者，投資人與國會議員的批評日增，祖克伯於 6 月告訴臉書高階主管，他必須更為積極，採取更為嚴格的管理措施。

上週，紐約時報報導，過去三年，每有醜聞發生，臉書公司往往反應不當，甚至沒有作為。該報導激起臉書採取行動，進行傷害控管。

上週四，臉書董事會宣稱紐約時報的報導並不公平。在上週五的員工大會上，祖克伯更稱該報導為狗屎。紐約時報還報導，祖克伯警告員工不要擅自對媒體發言，否則將遭到開除。

華爾街日報報導，今年已有十餘位高階主管離職，5 月，祖克伯的高階產品主管也已重新洗牌。

在離職的主管中，Instagram 的共同創辦人因不同意祖克伯為廣告目的，分享位址資訊，因而去職。WhatsApp 共同創辦人在如何將服務轉為最佳獲利，與祖克伯產生衝突，因而走人。Oculus VR 共同創辦人因對虛擬實境頭戴裝置的未來，意見不合，下台求去。

今年春季，祖克伯為劍橋分析公司醜聞餘波盪漾，對桑德伯格大表不滿，並說她在清除不當內容上，應更為積極。華爾街日報報導，桑德伯格告訴友人說，這項指責讓她暈頭轉向。

今年以來，臉書股價大跌了逾 20%，相形之下，S&P 500 為上漲 2%。