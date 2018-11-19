和桐完成高雄廠正烷烴分子篩更新作業 製造成本降低2成

為了改善高雄廠營運，和桐 (1714) 更換正烷烴廠分子篩，更新後萃取率由 80% 以下提高至 95% 以上，每噸製造費用至少降低 20% 以上，加上明年原料供料改善，添增高雄廠轉機性，日前成立和桐 (中國) 投資，著手整合南京、安徽、廈門、廣州、北京、天津、上海等各廠區營運管理以提升利潤。和桐前三季營收為 222.77 億元，毛利率為 7.36%，較去年同期減少 0.24 個百分點，營業利益 5.11 億元，年增率 6.68%，稅後淨利 1.62 億元，較去年同期 3.6 億元年減 55%，每股稅後盈餘 0.16 元，主要去年水泥事業有售廠收益挹注 7 千萬元，以及今年帳上人民幣貶值，匯損 6 千萬元等業外差異數影響。



目前和桐營收比重以化學品最高，占營收比重達 72.52%，台灣廠正烷屬烴 (NP)9 萬噸，輕環保溶劑 2.2 萬噸，大陸則有直鏈烷基苯 35 萬噸，氧乙烯醚 20 萬噸噸、磺化 70 萬噸 (含委外加工超過 90 萬噸)；油品占 24.61%，台中港 26 座儲槽，容積 13 萬立方米、天津港 10 座儲槽容積 6 萬立方米；水泥占了 2.87%，彰化水泥年產業 80 萬噸，或爐石粉 47.5 萬噸，高雄爐石粉年產能 20 萬噸。



大陸清潔劑市場持續成長，先前粉體、液體比重各占 5 成，近期比重轉為 4 比 6，液體清潔劑市場持續成長，帶動 AEO(醇醚)、AS(脂肪醇硫酸鹽)、AES(醇醚磺酸鹽) 等產品需求。



和桐在大陸擁有天津 (LAS/AES)、安徽(LAS/AES)、南京(LAS/AES)、上海(LAS)、廈門(LAS)、廣州(LAS/AES)、惠州(AEO/AES)、成都(LAS/AES) 等廠，當中又以南京廠產能最大，3 條烷基苯磺酸年產能約 35 萬噸。



日前和桐宣布成立和桐 (中國) 投資，註冊資本額 5 千萬美元，以整合南京、安徽、廈門、廣州、北京、天津、上海各廠原料採購、產品銷售，並降低運營總成本。此外，大陸對於安全、環保工作越來越嚴格，透過和桐 (中國) 對各公司加強監控工廠的安全、環保、消防等，防患於未然。



全球目前清潔劑原料製造一貫廠有西班牙 CEPSA、大陸中石化集團金陵石化旗下金桐兩家，和桐亦不放棄朝向上游 NP(正烷屬烴)、LAB(直鏈烷基苯) 整合的契機。

