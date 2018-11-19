宏碁推aiSage裝置 攻AIoT商機 獲法零售商FNAC導入

看好 AIoT 商機，由施宣輝領軍的宏碁 (2353) 自建雲智慧產品事業單位開推出實時智慧、軟硬整合的 aiSage 人工智慧邊緣運算裝置，為企業提供更多貼近終端的客製化解決方案，並獲法國大型零售商法雅客 (FNAC) 採用，成功打響第一炮。宏碁指出，AI(人工智慧)技術將透過 IoT(物聯網)裝置快速滲透至日常生活和各行各業，為產業開創許多新機會。宏碁認為 AIoT 的潮流中，運算技術將逐漸從雲端運算轉向邊緣運算，AIoT 也將驅動各式智慧裝置應用的發展，因此開發 aiSage，並在週一 (19 日) 發表。



宏碁榮譽董事長暨自建雲首席建構師施振榮指出，宏碁五年前提出自建雲 (Build Your Own Cloud，BYOC) 的變革願景，即主張發展自建雲，以分散式自建私有雲的方式，讓使用者無縫接軌個人的行動裝置。他說，隨著 AIoT 時代來臨，該公司推出 AIoT 邊緣運算裝置 aiSage，並邀集所有合作夥伴打造共創價值、利益平衡、共存共榮的 AIoT 生態圈。



施宣輝表示，邊緣運算是 AIoT 世代重要的發展趨勢，當 IoT 裝置導入 AI 應用，終端裝置將需要具備處理與運算大量資料的能力；因此，將運算工作從雲端轉入邊緣，並提升運算效率，是未來企業的新挑戰。宏碁商用級規格的 AIoT 邊緣運算裝置 aiSage 將以快速跨平台的整合性服務，賦予終端裝置更多的運算能力，用 AI 技術為企業提供高效的管理能力。



他表示，目前 aiSage 已與零售、長照、建築以及資安等垂直應用領域展開合作，並積極結盟各式 AI 解決方案供應商。包括支援多家解決方案供應商，如訊連科技 FaceMe 臉部辨識引擎，支援 Amazon Kinesis Video Streams，攜手加雲聯網打造智慧樓宇解決方案。



此外，宏碁也在整個泛宏碁集團中建立起共創價值鏈，包括與緯創 (3231) 合作智慧型照護整合方案，協助漢神百貨導入智慧零售解決方案，以及整合安碁資訊的資安妙管家、宏碁智雲健康管理平台、智雲體管理系統和宏碁智雲看板等多項雲端家族的垂直應用。



施宣輝透露，aiSage 亦透過先前在歐洲佈建電子看板的過程，成功獲得法國大型零售商 FNAC 採用，共超過 2500 個 aiSage 將導入逾 300 家 FNAC 遍佈於法國與德國的分支據點。

