清潔劑原料取得未果 和桐宣布暫停古雷增資

和桐 (1714) 宣布因主要之清潔劑本業所需原料未能取得，董事會決議暫停古雷投資案，不再參與 2016 年 9 月 30 日簽訂合資契約書應增資 5683.5 萬美元，待所需原料取得問題獲得解決，依法重新評估另提董事會討論。和桐通過間接投資古雷 8370 萬美元，先前已投入 2686.5 萬美元，後續 5683.5 萬美元增資金額，不再參與增資；此外，和桐兩家持股 100% 子公司 HSIN TAY LTD、盛台石油原定投資 1582 萬美元，先前已分別投資 507.7 萬美元，後續 1074.3 萬美元亦暫不再增資。



古雷係由台聚集團、大陸中石化合資一貫廠，總規畫投資額 250-300 億元人民幣，採輕油裂解、MTO(甲醇製烯烴) 雙進料模式，首期布建能為乙烯年產能 80 萬噸以下游衍生物等，古雷已完成填海造地，暫訂 2020 年第一套年產 35 萬噸 PP(聚丙烯) 生產設備完工投產。